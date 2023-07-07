Bu yılın 10’uncu kruvaziyer gemisi de İzmir’e yanaştı

Yayınlanma: 07.07.2023 - 15:21

Güncelleme: 07.07.2023 - 15:21

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in göreve geldiği günden itibaren başlattığı çalışmalarla 2022 yılında yeniden kente uğramaya başlayan kruvaziyerler 2023 yılında da İzmir Limanı’na yanaşmaya devam ediyor. 20 Mart 2023’te yılının ilk kruvaziyer gemisi İzmir Limanı’na yanaşırken, bugün gelen Regent Seven Seas Mariner ile bu yıl gelen kruvaziyer sayısı 10’a ulaştı. Kente gelen turistler, kent merkezinde Kemeraltı, Efes Antik Kenti, Meryem Ana gibi turistik bölgeleri ziyaret edeceklerini ifade etti.

KAYACIK: 2023 YILINDAKİ ONUNCU GEMİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Melih Kayacık, “2016 yılından beri İzmir Limanı’na kruvaziyer gelmiyordu. Pandemiyle beraber sektör durağanlığa girdi. Başkanımız Tunç Soyer’in önderliğinde STK’lar, odalar, sektör temsilcileriyle çalışmalara başladık. Kruvaziyer firmalarıyla görüşmeler yapıldı. Yüz yüze yapılan görüşmeler iyi niyet mektupları ve İzmir’de incelemeler ile devam etti. İzmir Limanı’nda incelemeler yapıldı ve bu incelemeler sonunda İzmir Limanı’nda bazı iyileştirmeler talep edildi. İzmir’deki turizm sektörü temsilcileri ile koordinasyon halinde belediyemiz limanda iyileştirme yaptı. Ciddi bir asfaltlama ve bakım onarım çalışmaları yapıldı. Turistlerin geçtiği gümrük alanında iyileştirmeler yapıldı. Limanda turistik anlamda da hareketlilikler sağlandı. Turizm bilgilendirme ofisimiz yenilendi. Arkadaşlarımız gelen turistlere bilgilendirme yapıyor. Ücretsiz kablosuz internet hizmeti sunuldu. Turizm zabıtası ekibi kuruldu. Limandaki hanutçuluk faaliyetleri engellendi. 2022 yılında ilk gemiden sonra 29 gemiyle 47 bin yolcu geldi. Bugün gelen gemi 2023 yılındaki onuncu gemi. 15 gemi daha gelecek, 40 bin civarı turisti kruvaziyerle ağırlayacağız. Önümüzdeki yıl için 23 geminin rezervasyonu var ama sayının artmasını bekliyoruz. Çalışmaların meyvelerini önümüzdeki yıllarda da alacağımızı düşünüyorum” dedi.

İzmir Turist Rehberleri Odası Başkan Vekili Ayça Kesici, “Çok olumlu bir süreç. İzmir için kruvaziyerlerin gelmesi çok önemli bir şey. Artmasını temenni ediyoruz” dedi.

15 GEMİ DAHA GELECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi kruvaziyer turizmini desteklemek amacıyla 2022 yılının Eylül ayında İspanya’nın Malaga kentinde düzenlenen Akdeniz ve komşu denizlerinin önde gelen kruvaziyer turizm paydaşlarının yer aldığı Seatrade Cruise Med 2022 Fuarı’nda yer aldı. Fuar kapsamında; üst düzey uluslararası yetkililerle bir araya gelerek yeni ortaklıklar kurmak ve İzmir Limanı gemi ağını genişletmek üzere görüşmeler yapıldı. Kasım ayı içerisinde Londra’da gerçekleşen Dünya Turizm Fuarı’nda Marella Cruises yetkilileri ile görüşme yapılarak 2024 yılı için İzmir’in rotalara dahil edilmesi hakkında görüşüldü. 2022 yılında İzmir Limanına 29 kruvaziyer gemisi ve 47 bin yolcu geldi. 2023 yılında ise İzmir’e 25 kruvaziyer gemisinin gelmesi kesinleşti.