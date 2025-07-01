İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yolsuzluk ve usulsüzlük iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel dahil 120 kişi gözaltına alındı. Peki, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel kimdir? Engin Güzel neden gözaltına alındı?

ENGİN GÜZEL KİMDİR?

Engin Güzel, uzun yıllardır İzmir'in Buca ilçesinde siyasi ve idari görevlerde bulunmuş, kamu yönetimi alanında deneyimli bir isim olarak tanınıyor. Buca Belediyesi’nde çeşitli birimlerde görev aldıktan sonra, belediye başkan yardımcılığı görevine atanmıştı. Güzel, özellikle kentsel dönüşüm, imar planlamaları ve sosyal belediyecilik projeleriyle öne çıkan çalışmalarda yer alıyor.

ENGİN GÜZEL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 157 kişiden yaklaşık 120’si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor.