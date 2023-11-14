Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç kaza geçirdi

Yayınlanma: 14.11.2023 - 13:14

Güncelleme: 14.11.2023 - 13:29

İzmir'de Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, evinde kaza geçirdi. Evinin bahçesinde yapılan tadilat esnasında merdiven boşluğuna düştüğü öğrenilen Başkan Kılıç'ın iki bacağında da kırık oluştuğu bildirildi.

Buca Belediyesi'nden Başkan Kılıç'ın sağlık durumuna ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Belediye Başkanımız Sayın Erhan Kılıç, 13 Kasım 2023 günü saat 22.00 sularında evinin bahçesinde tadilatı devam etmekte olan müştemilatının kontrolünü yaparken, koruyucu zemin plakanın yerinden oynaması nedeni ile merdiven boşluğuna düşerek kaza geçirmiştir. Kaza sonucu Başkanımızın her iki bacağında da kırık meydana gelmiştir. Başkanımızın tedavisi devam etmekte olup , sağlık durumu gayet iyidir. Gelişmeleri düzenli olarak hemşehrilerimiz ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."