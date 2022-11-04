Buca Belediye Başkanı Kılıç: 1’i ağır 6 yaralı
İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden can kaybının olmadığını ifade eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç: 5'i hafif 1'i ağır olmak üzere 6 vatandaşımız panikten ötürü yaralandı. “dedi.
İzmir'in Buca ilçesinde sabaha karşı 03.29 sıralarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Can kaybının olmadığı bildirildi.
Deprem sonrası açıklama yapan Buca Belediye Başkanı, “Tüm mahallelerimizde teyakkuz halindeyiz. 5'i hafif 1'i ağır olmak üzere 6 vatandaşımız panikten ötürü yaralanmış, bazı binalarda ise hafif hasarlar tespit edilmiştir” dedi.
Tüm mahallelerimizde teyakkuz halindeyiz.— Erhan Kılıç (@bucaerhankilic) November 4, 2022
5'i hafif 1'i ağır olmak üzere 6 vatandaşımız panikten ötürü yaralanmış, bazı binalarda ise hafif hasarlar tespit edilmiştir. pic.twitter.com/0V4QfKA5Eq
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