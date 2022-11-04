Buca Belediye Başkanı Kılıç: 1’i ağır 6 yaralı

04 Kasım 2022 Cuma, 09:39

İzmir'in Buca ilçesinde sabaha karşı 03.29 sıralarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Can kaybının olmadığı bildirildi.

Deprem sonrası açıklama yapan Buca Belediye Başkanı, “Tüm mahallelerimizde teyakkuz halindeyiz. 5'i hafif 1'i ağır olmak üzere 6 vatandaşımız panikten ötürü yaralanmış, bazı binalarda ise hafif hasarlar tespit edilmiştir” dedi.



