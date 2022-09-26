Buca Belediyesi İzmir'de AFAD akreditasyon belgesi alan ilk belediye oldu

26 Eylül 2022 Pazartesi, 14:22

Buca Belediyesi’nde 30 Ekim İzmir depreminin ardından afet durumlarında hızlı müdahale edebilmek amacıyla kurulan BUCAKUT, Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hizmet Standartları ve Akreditasyon Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli süreçlerden başarıyla geçti.

İzmir’de AFAD tarafından “Kentsel Arama Kurtarma” alanında akreditasyon belgesini alan ilk ekip olan BUCAKUT, kentin gururu oldu.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Olası afet durumlarında arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak ve hayat kurtarmak için BUCAKUT ekibimizi kurduk. Arkadaşlarımız yaklaşık bir yıldır İzmir İtfaiyesi, AFAD, Türk Kızılayı ve AKUT gibi uzman ekiplerden eğitimler aldılar. Eğitimlerin ardından da AFAD tarafından çeşitli denetimlere tabi tutuldular. Bu denetimleri başarı ile tamamladılar ve ulusal çapta akredite oldular. Çok gururluyuz. Böylelikle Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlarımızın zor zamanlarında yanlarında olacağız" dedi.