Buca Belediyesi operasyonu... Avukat Murat Aydın: '96 saatlik gözaltı süresi aşıldı'

Buca Belediyesi ve iştiraklerine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve belediye personellerinin de olduğu şüpheliler İzmir Adliyesine getirildi.

Gözaltına alınan kişilerin avukatlarından Murat Aydın, gözaltı sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ceza Muhakemesi Kanunu'nda açıkça düzenlenen gözaltı sürelerinin aşıldığını belirten Aydın, şüphelilerin özgürlüklerinden hukuka aykırı şekilde yoksun bırakıldığını öne sürdü.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan kişilerin yasal sürenin dolmasına rağmen hakim karşısına çıkarılmadığını belirten Aydın, konuyla ilgili hukuki girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

"KANUN EN GEÇ 96 SAAT DİYOR"

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre kişilerin yakalandıkları andan itibaren en geç 96 saat içerisinde hakim huzuruna çıkarılmaları gerektiğini ifade eden Aydın, Buca Belediyesi soruşturmasında bu sürenin aşıldığını ileri sürdü.

Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin pazartesi günü sabahın erken saatlerinde gerçekleştirildiğini belirten Aydın, gözaltı saatlerinin kişiden kişiye farklılık gösterdiğini ancak işlemlerin genel olarak sabah 05.30 ile 06.00 arasında yapıldığını söyledi.

Aydın, "Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince kişiler yakalandıkları andan itibaren en geç dört gün, yani 96 saat içerisinde hakim huzuruna çıkarılmalıdır. Buca Belediyesi'ne ilişkin gözaltılar pazartesi sabah erken saatlerde gerçekleştirildi. Bugün sabah saat 06.00 ile 06.30 sıralarında 96 saatlik gözaltı süresi dolmuş olmasına rağmen şüpheliler serbest bırakılmadı ve hakim huzuruna çıkarılmadılar" diye konuştu.

"ADLİYEYE GETİRİLMELERİ GÖZALTININ SONA ERDİĞİ ANLAMINA GELMEZ"

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmiş olmalarının gözaltı sürecinin sona erdiği anlamına gelmeyeceğini ifade eden Aydın, gözaltının ancak hakimlik önüne çıkarılmalarıyla fiilen son bulacağını belirtti.

Aydın, "Kişilerin adliyeye getirilmesi gözaltından çıkarıldıkları anlamına gelmez. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildikleri ana kadar gözaltında tutulmuş sayılırlar. Dolayısıyla gözaltı süresi hesaplanırken adliyeye getirildikleri saat değil, hakimlik önüne çıkarıldıkları saat esas alınmalıdır" dedi.

"HUKUKİ BAŞVURULARIMIZI YAPACAĞIZ"

Yaşanan durumun hukuki sonuçları olduğunu belirten Aydın, gerekli başvuruların yapılacağını söyledi. Aydın, "96 saatlik yasal sürenin aşılması halinde bu durum kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma suçunu oluşturur. Bu nedenle gerekli hukuki müracaatlarımızı yapacağız. Sürecin yasal sınırlar içerisinde yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.