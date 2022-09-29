Buca Belediyesi pazarlarda uzun ömürlü çanta dağıttı
İzmir’de Buca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çevre kirliliğine karşı duyarlılığı artırmak ve sıfır atık anlayışına dikkat çekebilmek için Buca’da yer alan pazar yerlerinde uzun ömürlü çanta dağıttı.
Sürdürülebilir bir çevre için önce yurttaş duyarlılığının oluşması gerektiğinin bilinciyle hareket eden Buca Belediyesi, işe pazar yerlerinden başladı.
Atık oranının en yüksek olduğu pazar yerlerinde plastik poşet kullanımını azaltmak için çalışma yürüten Buca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, özel ve şık bir tasarımla hazırlanan uzun ömürlü çantaları yurttaşlara dağıttı. Buca'nın tarihi köşk görsellerinin yer aldığı çantalar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Belediye personeli tarafından dağıtılan çantalar kısa sürede tükendi.
DAĞITIMLAR SÜRECEK
Sıfır atık konusunda bilinç yaratmak için gerçekleştirilen dağıtım, ilk olarak Betontaş , Fırat, Şirinyer, Çamlıkule, Buca Çarşı pazar yerlerinde gerçekleştirilirken, önümüzdeki günlerde diğer pazar yerlerinde de devam edeceği açıklandı.
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