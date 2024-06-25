Buca Belediyesi’nden üniversite öğrencileri için konukevi
Türkiye’deki pek çok üniversite öğrencisi barınma konusunda sıkıntı yaşarken Buca Belediyesi, öğrenci konukevini açmaya hazırlanıyor. Yaşanan soruna bir nebze de olsa çözüm bulabilmek için çalıştıklarını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Eğitim kenti Buca’da öğrencilere desteğimiz sürecek” dedi.
İzmir’de Buca Belediyesi, üniversite öğrencileri için hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekliyor. Barınma sorununa çözüm arayan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İnönü Mahallesi yapımı devam eden 150 kişilik öğrenci konukevinde incelemelerde bulundu.
SAYI ARTACAK
Konukevinde ilk etapta 150 öğrenciyi ağırlayacaklarını ifade eden Başkan Görkem Duman, “İlerleyen günlerde bu sayının artması için çalışmalarımız devam ediyor. Biliyorsunuz Buca’mız Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Şehir dışından gelen öğrencilerimiz barınma sorunu ile karşı karşıya kalıyorlar. Biz bu soruna bir nebze olsun çözüm bulmak istedik. Öğrenci arkadaşlarımızı kurumumuzda ağırlamaktan onur duyacağız. Ailelerinin gözü arkada kalmasın. Kendilerini evlerinde hissetmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu.
NELER BULUNUYOR?
Dört katlı olarak tasarlanan Buca Belediyesi Öğrenci Konukevi, 630 metrekare oturma alanı ile toplamda 2 bin 520 metrekare kullanım alanına sahip. Binada ayrıca, yemekhane, dinlenme alanları, mutfak, kütüphane, ibadethane, çamaşır ve ütü odaları bulunurken internet alt yapısı da oluşturulmuş durumda.
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