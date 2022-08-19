Buca Belediyesi’nin makalesi ICLEI Avrupa’da

19 Ağustos 2022 Cuma, 13:19

Avrupa ve küresel ölçekte sürdürülebilirlik adına olumlu değişimi teşvik eden Uluslararası Yerel Çevresel Girişimler Konseyi (ICLEI) Avrupa Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Ağı’na 14 Nisan 2022’de üye olan Buca Belediyesi, uluslararası alanda bir prestij daha kazandı.

ICLEI Avrupa’nın web sitesinde Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın sunuş yazısı ile bir makale yayımladı. Dünya çapında 125’ten fazla ülkede 2 bin 500’den fazla yerel ve bölgesel yönetimden oluşan bu küresel ağda yer alan Buca Belediyesi, bu sayede kurumsal kapasitesini geliştirmeyi ve karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmayı amaçlıyor.

“ADİL BİR GELECEK YARATMAK ZORUNDAYIZ”

Sunuş yazısında çevre için yerel hareketlerde bulunmanın artık bir seçenek değil zorunluluk olduğunu vurgulayan Başkan Kılıç, “Doğal, iyi gelişmiş, yaşanabilir ve adil bir gelecek yaratmak zorundayız. Bu nedenle Buca Belediyesi Stratejik planını Yerel sürdürülebilir kalkınmada 17 hedefe odaklanan uluslararası ve ulusal politika belgeleri esas alarak hazırladık. Yoksulluğun, açlığın, eşitsizliğin giderilmesi ve herkese eşit eğitim ve sağlık hizmeti sağlanması hedeflerine ancak bu şekilde ulaşabileceğimize inanıyoruz” dedi.



