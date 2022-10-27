Buca Cezaevi arazisi için hazırlanan plan mahkemelik oldu!

27 Ekim 2022 Perşembe, 11:01

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve meslek örgütleri ile STK’lerin Buca Cezaevi arazisinin yeşil alan olarak kente kazandırılması için yaptıklara çağrılara rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın araziyi yapılaşmaya açacak bir düzenlemeye gitmesi yargıya taşındı.

Bakanlığın cezaevinin yıkılmasının ardından ortaya çıkan araziyi “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlemesine ilişkin işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir 6. İdare Mahkemesi’nde dava açıldı.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı davada şu gerekçeler ileri sürüldü:

“Dava konusu edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 24.08.2020 gün ve 163086 sayılı Makam Olur'u İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tebliğ edilmedi, Resmi Gazete’de yayımlanmadı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde duyurulmadı. Bakanlık tarafından 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nde yer alan hüküm gereği, herhangi bir veriye dayanmadan, tespit gerekçe raporu düzenlenmeden yapılan “Rezerv Yapı Alanı” belirlemesinin hukuka aykırı olduğu” belirtildi.

NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM ALANINA İHTİYAÇ VAR

Ayrıca yürürlükteki imar planlarına göre yapılaşması mümkün olan söz konusu alanın, yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere rezerv yapı alanı olarak belirlenmesini gerektirecek herhangi bir teknik ve bilimsel bir gerekçe bulunmadığı ifade edilirken, rezerv yapı alanı olarak belirlenen bölgenin, konut artı ticaret yoğunluklu bir alana değil, jeolojik-jeoteknik etütlere uygun olarak mevcut yapılaşmaya yön verilmesi ve yol, yeşil alan, sosyal kültürel alanlar, meydan ve benzeri kamusal alanların arttığı nitelikli bir kentsel yaşam alanına ihtiyacı olduğunun altı çizildi.

“HUKUKA, KAMU YARARINA, ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE VE PLANLAMA ESASLARINA AYKIRI”

Davanın gerekçeleri sıralanırken, yapı ve nüfus yoğunluğu çok yüksek kentsel yerleşik alanlarda kamuya ait parsel veya alanların ''Rezerv Yapı Alanı'' olarak belirlenmesinin, bölgenin ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarını azaltıcı nitelikte plan değişiklikleri yapılmasına neden olacağı belirtildi. Bu tür alanlarda ''Rezerv Yapı Alanı'' belirlenmesinin kamu yararı içermediği vurgulanarak dava konusu işlemin hukuka, kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu ve bu nedenle iptaline karar verilmesi istendi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE YENİ PLAN HAZIRLAMIŞTI

Buca Cezaevi’nin yıkılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan, arazinin rekreasyon ve otopark alanı olarak düzenlenmesini içeren nazım imar planları Ekim ayı meclisinde kabul edilmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Hepimiz İzmirliyiz ve İzmir’e sahip çıkmaya çalışıyoruz. Biz Büyükşehir Meclisi olarak hukuktan önce hukukun da temeli olan kamu vicdanıyla hareket ediyoruz. Ve kamu vicdanı bize burayı bu şehre bir yeşil alan olarak kazandırmayı öngörüyor. Kamu vicdanı bunu söylüyor. Kamu vicdanı sahibi hiçbir kimse burada yeşil olmasın diyemez” şeklinde konuşmuştu.