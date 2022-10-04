Buca, Portakal Vadisi’yle nefes alacak

04 Ekim 2022 Salı, 12:07

“Doğaya rağmen değil doğayla birlikte” diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve doğayı kent yaşamının içine dahil etmek için seçim döneminde duyurduğu çevre projelerinden biri daha hayata geçiriliyor. Buca’nın Tınaztepe Mahallesi’nde Kültürpark’ın yarısı büyüklüğündeki 200 bin metrekarelik alanı, İzmirliler için yeni bir nefes alma noktasına dönüştürecek Portakal Vadisi projesinde çalışmaların yüzde 80’i tamamlandı.

Portakal Vadisi’ni 26,6 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiklerini ifade eden Yapı İşleri Dairesi Başkanı Murat Yenigül, “Projemizin asıl amacı mevcut arazinin ve dere yatağının topografik yapısını bozmadan sürdürülebilir bir ekolojik alan yaratmak. Alanda mevcut bitki örtüsünü koruyarak bitki çeşitliliğini destekleyecek bitki türleri ilave ettik. Bu rekreasyon alanında oluşturacak eğitim bahçeleri ile kentlilerin toprakla, tarımla ve üretim kültürüyle tanışması sağlanacak. Bunun yanı sıra Buca’da büyük bir hipodromun yer almasıyla alanı da destekleyeceği öngörülerek projeye padok alanı dahil edildi. Padok alanının da kentlilerin ilgisini çekebileceğini düşünüyoruz. Böylece dikilen yüzlerce ağaç ;, su kanalları, padok alanı ve seyir teraslarıyla kentin en güzel noktalarından biri haline gelecek olan ekolojik park, kentin cennetten bir köşesi olacak” dedi.

SPOR, SAĞLIK, KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ BİR ARADA

Kentlilerin fiziksel ve ruhsal yaşam kalitesini artıracak vadide 23 ahşap teras, 2 kilometrelik bisiklet ve koşu yolu, yaklaşık yüz bin metrekarelik çayır alanı, 2,8 kilometre uzunluğunda patika yol, 5 bin metrekarelik çim alan, gölet, 218 araçlık otopark, piknik ve çocuk oyun alanları, restoran yer alıyor. Vadiye 45 türde 57 bin çalı ve 28 türde 3 bin 105 fidan dikilecek. “Terapi Bahçeleri ve Kent Sağlığı Projesi” kapsamında kent genelinde terapi bahçeleri oluşturarak yurttaşların sağlıklı bir yaşam sürmesi için doğanın iyileştirici gücünden yararlanmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Portakal Vadisi’nde de terapi bahçeleri oluşturacak. Farklı yaş, cinsiyet ve yetiye sahip yurttaşların bir araya geleceği terapi bahçelerind e çocuklar ile yetişkinlerin de birlikte vakit geçirmesi sağlanacak. Eğitim bahçelerinde kentlilerin toprakla, tarımla ve üretim kültürüyle tanışması sağlanacak.

6 BİN KİŞİNİN OKSİJEN İHTİYACI KARŞILANACAK

Portakal Vadisi doğayla bütünleşik sürdürülebilir bir kentsel çevre ve tasarım örneği olacak. Alanın su toplama havzası olma özelliği korunup iyileştirilecek, güneş enerjisi kullanılarak tesisisin elektrik ihtiyacının yüzde 26’sı sağlanacak. Yağmur suyu toplanarak göletlerde ve kuru dere yatağında kullanılacak. Kazı ve dolgu alanı yaratmadan doğayla tam uyumlu bir mimari ve peyzaj düzenlemesi yapılacak. Yapılar ve tüm sert zeminlerde bölgeye ait doğal taşlar ve ahşap malzeme kullanılacak.

Alanda kullanılan bitki türleri fazla sulama gereksinimi olmayan ve kentsel biyoçeşitliliğin iyileştirilmesine katkıda bulunan türlerden seçildi. Alana dikilecek 2 bin 365 yapraklı, 740 ibreli ağaç ve birçok çeşit çalıyla kentsel ısı adasının etkisinin azaltılması hedefleniyor. Bu sayede günlük yaklaşık 6 bin kişinin oksijen ihtiyacı karşılanacak, 19 ton da karbon tutulumu sağlanacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE DALINDA ÖDÜL ALMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Portakal Vadisi Rekreasyon Alanı projesi “Sign of the City Awards 2019”un yanı sıra yine 2019'da Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu kapsamındaki “En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması”nda Sürdürülebilir Çevre dalında da ödül almıştı.