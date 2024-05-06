Buca ‘Üç Fidan’ı unutmadı

Yayınlanma: 06.05.2024 - 11:45

Güncelleme: 06.05.2024 - 11:46

Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin önemli isimleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için idamlarının 52. yılında İzmir’in Buca ilçesinde anma töreni düzenlendi. Evka-1’deki Üç Fidan Anıtı’nda düzenlenen törene, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Özkan Tice, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, CHP İzmir eski Milletvekili Atila Sertel, Buca Belediye eski Başkanı Ercan Tatı, İzmir 68'liler Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu, 78'liler Platformu Dönem Sözcüsü Nail Dağdelen, CHP il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KARANFİL BIRAKILDI

Anma töreni için Buca Tenis Kulübü önünde toplanan Bucalılar, Üç Fidan Anıtı önüne kadar ellerinde meşaleler ve pankartlar eşliğinde yürüdü. Anıtın önünde, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mücadelesini anlatan belgesel gösterimi yapıldı. Daha sonra, idamların gerçekleştiği saat 05.30’da saygı duruşu gerçekleştirildi. Saygı duruşunun ardından da Üç Fidan Anıtı’na kırmızı karanfil bırakıldı.

“DENİZ, HÜSEYİN VE YUSUF YÜREKLERİMİZDE YAŞIYOR”

Törende konuşan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

“Bu üç genç devrimci, Türkiye'nin yakın tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. İnançları uğruna bedel ödemekten çekinmeyen bu gençler, özgürlük ve adalet mücadelesinde önemli bir rol oynamışlardır. Genç fidanların idam kararını verenler, geride kalanların korkuya kapılacaklarını düşündüler, ama yanıldılar! Deniz, Hüseyin ve Yusuf, bizim mücadelemizle, cesaretimizle, yüreklerimizde halen yaşıyor. Onların mücadelesini unutmamak, bizlere sorumluluklarımızı hatırlatmaktadır. En uzun koşuysa elbet Türkiye'de devrim, onlar, onun en güzel yüz metresini koştular... Deniz'i, Yusuf'u ve Hüseyin'i bir kez daha saygıyla anıyorum. Onların idealleri doğrultusunda daha özgür, daha adil 'Tam Bağımsız Türkiye' için çalışmaya devam etmeliyiz.”