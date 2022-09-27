Buca’da 'Avrupa Hareketlilik Haftası' dolu dolu geçti

27 Eylül 2022 Salı, 11:29

İzmir’de Buca Belediyesi, Avrupa Komisyonu’nun yerel yönetimler işbirliği ile gerçekleştirdiği ve yurttaşları aktif hareketlilik ve temiz ulaşım çözümlerine yönlendiren Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bu yıl da birçok etkinlik düzenledi.

“Bağ Kurmak” temasıyla düzenlenen etkinlikler “Çeşitlendirerek Devam Et” sloganı çerçevesinde şekillendirildi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, tüm dünyada uygulanan ve Buca’nın çeşitli noktalarında hayata geçirilen Hareketlilik Haftası kapsamında spor ve sanatın harmanlandığını, etkinliklere ilginin büyük olmasından memnun olduklarını dile getirdi.

SİRTAKİ, ZEYBEK, ROMAN HAVASI BİR ARADA

Etkinlikler kapsamında Hasanağa Bahçesi’nde düzenlenen “Sağlık için pedal çevir” sloganıyla yapılan bisiklet turuna gençler yoğun ilgi gösterirken aynı yerde yapılan spor ve hareket eğitimi ile pek çok Bucalı doğru spor tekniklerini öğrendi. Spor etkinliklerinin yanı sıra sirtaki, zeybek ve roman havasının bir arada olduğu dans etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Öte yandan Buca Belediyesi Çınar Anaokulu’nda gerçekleşen “2 Kuşak Aynı Oyunda” etkinliğine katılan Bucalı minikler halat çekme, “Yağ satarım bal satarım” gibi geleneksel oyunlarla eğlendi.

FİDAN DİKİLDİ

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Tarık Akan Gençlik Merkezi’nde “Gençler için tiyatro” etkinliği gerçekleştirilirken pilates ve yoga çalışmaları da yapıldı.

Buca Belediyesi ana hizmet binası önünde sunulan tango dans gösterisi izleyenlere büyülü anlar yaşattı.

Kaynaklar bölgesi Nif Dağı’nda yapılan “Doğa Yürüyüşü ve Fidan Dikimi” etkinliği ise doğaseverler için harika bir deneyim sundu. Tertemiz havada doğa yürüyüşü yapan katılımcılar, Buca Belediyesi Dere Kafe’de hem dinlenme fırsatı buldular hem de harita yardımı ile yön bulmayı içeren bir spor olan oryantiring etkinliğine katılma fırsatı buldular.