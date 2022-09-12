Buca’da bağ bozumu bereketi yurttaşla paylaşıldı
Buca’nın simgesi haline gelmiş olan üzümü ve üretim kültürünü yeniden canlandırmak için çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, kendi bağlarında üretilen üzümlerin hasadını gerçekleştirdi. Toplanan üzümler muhtarlar aracılığıyla Bucalılara ücretsiz dağıtıldı.
Bir dönem İzmir’in prestijli sayfiye yerlerinden biri olan ve uçsuz bucaksız üzüm bağlarıyla ün salan Buca’da bağcılığı eski günlerdeki gibi şahlandırmak için örnek tarım projeleri gerçekleştiren Buca Belediyesi, üzüm bağında verimli bir hasat gerçekleştirdi.
Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen hasadın bereketi ise paylaşım ve dayanışmayla artırıldı. Mahalle muhtarları aracılığı ile dar gelirli ailelere ulaştırılan üzümler, vatandaşların yüzlerini güldürdü.
Bağ bozumunda benekli sultaniyeden razakıya, Mevlana üzümünden pembe gemreye kadar toplam 13 çeşit üzümün yeşerdiği Kaynaklar’daki bereketli bağlarda, bu yıl 25 tonluk rekolte sağlandı.
BUCA GEÇMİŞİNİ KUCAKLIYOR
Buca’da örnek bir proje ile üzüm bağlarını yeniden hayata geçirdiklerini belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “İlçemizin tarımsal yapısının analizi yaparak, mevsimine uygun sebze, meyve üretiminin yanı sıra aromatik bitki üretimine de başladık. Öte yandan, bir dönem ülkemizin en güzel üzümlerinin yetiştiği Bucamızda bağcılık kültürünü canlandırmak için 13 dönümlük bağımızdaki üretimi sürdürdük. Şimdi, elde ettiğimiz ürünlerimizi her zaman olduğu gibi yine Bucalı hemşehrilerimizle paylaşıyoruz” diye konuştu.
Video Haberler
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da AVM'de iki grup arasında silahlı kavga
- Erdoğan için harekete geçildi
- Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı, saat verdi
- Alparslan Türkeş'in kurmayından Kılıçdaroğlu’na destek
- 'Caner'i bugün kaybettik'
- Özkiraz'dan, Ahmet Hakan'a çok sert 'Tarkan' tepkisi
- Ümit Özdağ açıkladı!
- Yunus Akgün: 'Artık üstümüzden attık'
- Filenin Sultanları, hazırlık turnuvasına katılacak
- Cumhur İttifakı'na soğuk duş