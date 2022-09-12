Buca’da bağ bozumu bereketi yurttaşla paylaşıldı

12 Eylül 2022 Pazartesi, 09:55

Bir dönem İzmir’in prestijli sayfiye yerlerinden biri olan ve uçsuz bucaksız üzüm bağlarıyla ün salan Buca’da bağcılığı eski günlerdeki gibi şahlandırmak için örnek tarım projeleri gerçekleştiren Buca Belediyesi, üzüm bağında verimli bir hasat gerçekleştirdi.

Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen hasadın bereketi ise paylaşım ve dayanışmayla artırıldı. Mahalle muhtarları aracılığı ile dar gelirli ailelere ulaştırılan üzümler, vatandaşların yüzlerini güldürdü.

Bağ bozumunda benekli sultaniyeden razakıya, Mevlana üzümünden pembe gemreye kadar toplam 13 çeşit üzümün yeşerdiği Kaynaklar’daki bereketli bağlarda, bu yıl 25 tonluk rekolte sağlandı.

BUCA GEÇMİŞİNİ KUCAKLIYOR

Buca’da örnek bir proje ile üzüm bağlarını yeniden hayata geçirdiklerini belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “İlçemizin tarımsal yapısının analizi yaparak, mevsimine uygun sebze, meyve üretiminin yanı sıra aromatik bitki üretimine de başladık. Öte yandan, bir dönem ülkemizin en güzel üzümlerinin yetiştiği Bucamızda bağcılık kültürünü canlandırmak için 13 dönümlük bağımızdaki üretimi sürdürdük. Şimdi, elde ettiğimiz ürünlerimizi her zaman olduğu gibi yine Bucalı hemşehrilerimizle paylaşıyoruz” diye konuştu.



