Yayınlanma: 02.08.2024 - 14:23

Güncelleme: 02.08.2024 - 14:23

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’na imza atan Buca Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını tüm hizmetlerine yaymak amacı ile Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı hazırlıyor. Buca Belediyesi Meclis Salonu’nda birim müdürleri ve personele hazırlanan planla ilgili eğitim verildi.

AVRUPA STANDARTLARI UYGULANACAK

Yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kadınların yaşam kalitesini artırmak için düzenlenen stratejik tutum belgelerinden oluşan plan hayata geçtiğinde, Buca’da cinsiyet eşitliğinde Avrupa standartları uygulanacak. Eylem planı doğrultusunda Buca Belediyesi kadınların yerel hizmetlerden eşit şekilde yararlanmaları, temsiliyetlerinin güçlendirilmesi, kent yönetimde eşit ve aktif rol oynayabilmeleri için somut çözümler belirleyerek kurum politikalarına entegre edecek.