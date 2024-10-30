Buca’da Cumhuriyet coşkusu meydanlara sığmadı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 14:45

Güncelleme: 30.10.2024 - 14:45

Buca Belediyesi, Cumhuriyet’in 101. yılına özel bir kutlama programı hazırladı. İlçenin dört bir yanında günler öncesinden başlayan etkinlikler, Buca Belediyesi önünde gerçekleştirilen “101. Yılda 101 Efe Gösterisi” ile devam etti. Ardından belediye önünde düzenlenen kortej yürüyüşü Menderes Caddesi boyunca bando takımı ve marşlar eşliğinde ilerleyerek, Işılay Saygın Meydanı’nda son buldu. Yürüyüşe Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Buca Belediyesi meclis üyeleri, Buca Belediye Spor Kulübü’nün sporcuları ve vatandaşlar katıldı. Coşkulu kalabalık, ellerindeki al bayraklarla Buca’nın caddelerini gelincik bahçesine çevirdi.

“BU GURURU CUMHURİYET’E BORÇLUYUM”

Işılay Saygın Meydanı’nda düzenlenen Sevcan Orhan konseri öncesinde, alandaki coşkulu kalabalığa seslenen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılının ilk Cumhuriyet Bayramı’nı Bucalılarla kutlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

“Ben Buca’da doğdum. Tüm eğitimimi Buca’da tamamladım. 9 Eylül Üniversitesi’nde okudum, mimar oldum. Buca’nın sokaklarında büyürken, bir esnaf çocuğu olarak, yeri geldi araba yıkadım, yeri geldi inşaatta çalıştım. Şu an 36 yaşında Buca Belediye Başkanı olarak karşınızdayım. Bana ve aileme bu onuru, bu gururu, bu şerefi yaşatan Cumhuriyet’tir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. İşte demokrasiyi, laikliği ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin felsefesini anlamayan, anlamak istemeyen art niyetli, ikbal peşinde koşan güruhla aramızdaki fark budur. Devletimize ve devletimizin kurucu devrimlerine saldırılar 101 yıldır devam ediyor ancak başarılı oldukları görülmedi ve görülmeyecek. Kuvva bire kadar kırılmadıkça, bu memlekette umut tükenmez…”

“CUMHURİYET ATEŞİ İLK GÜNKÜ GİBİ YANIYOR”

Caddeleri gelinlik tarlasına çeviren Türk halkının içindeki Cumhuriyet ateşinin ilk günkü gibi yandığını ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Bir kadın devrimi olan Cumhuriyet, bir çocuk devrimi olan Cumhuriyet, insan onuruna yaraşır bir yaşamı nasıl bundan 101 yıl önce kurduysa bugün bunu yine başaracaktır” diye konuştu.

ATATÜRK İÇİN “HATIRAN YETER” PARÇASI SESLENDİRİLDİ

Daha sonra, konser alanını dolduran Bucalılar, Sevcan Orhan’ın ezgileri eşliğinde unutulmaz bir gece yaşadı. Sanatçının “Hatıran Yeter” isimli parçayı Atatürk’ün fotoğrafları eşliğinde, Atatürk’e hitaben söylemesi ise izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.