Buca’da eski tren yolu hattı turizme kazandırılıyor

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 12:21

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 12:21

Buca Belediyesi, 1872 yılında Buca'nın ünlü üzümünü Avrupa’ya ulaştırmak için Levantenler tarafından yapılan ve 2006 yılından beri atıl durumda olan tren yolu hattı için harekete geçti. Mülkiyeti TCDD’ye ait olan hattı kiralayan belediye, yaklaşık 40 bin metrekare alan için proje hazırladı.

YENİ TURİZM ROTASI

Hat boyunca incelemelerde bulunan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, yapılacak düzenlemelerle kente yeni bir turizm rotası kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Kılıç, “Eski tren yolu hattı bizim nostaljik değerlerimiz arasında. Bu hattı belediyemizce kiraladık. Hat boyunca vatandaşların keyif alacağı, Buca’nın güzelliklerini yaşayabileceği bir proje hazırladık. Proje hayata geçtiğinde kentin tarihi dokusunu canlandırırken aynı zamanda Buca’ya hemşehrilerimizin nefes alacağı yeni bir alan kazandıracağız” dedi.

PROJEDE NELER VAR?

Eski tren yolu hattı için hazırlanan projede, kesintisiz bisiklet yolu, gezinti yolları engelli dostu tasarımlar, çocuk oyun alanları, kafe, büfe ve ahşap teraslar yer alıyor. Hat içinde Üretici Kadınlar Pazarı’nın da kurulması planlanıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi önünde bulunan Buca İstasyonu’nun olduğu bölümün ise Sanat Sokağı’na dönüştürülmesi hedefleniyor.