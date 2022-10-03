Buca’da her gün dört mahalle temizlenecek
İzmir’de Buca Belediyesi, kentteki temizlik hizmetlerinin en verimli biçimde gerçekleşmesi için 47 mahalle muhtarı ile kampanya başlattı. Yapılacak çalışma kapsamında, her gün 80 kişiden oluşan ekip dört mahallede dip bucak temizlik yapacak.
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın ilçede gerçekleştirdiği yurttaş ziyaretleri sonucunda mahallelerdeki temizlik konusunda gelen şikayetler üzerine harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü kentteki sokakların temizliğinde muhtarlarla ortak hareket etmeye başladı.
HER GÜN 4 MAHALLE
Genel temizlik sistemine göre kendi alanının işlerini çok daha kısa sürede ve verimli bir biçimde gerçekleştiren ekipler de kalan zamanda bir mahalleye toplu biçimde detaylı temizlik yapmaya başladı. Toplamda 80 kişilik ekiple hava koşullarının elverdiği ölçüde her gün 4 mahallede geniş kapsamlı çalışma yürüten Buca Belediyesi, temizlik çalışmalarından ilkini Gaziler, Yaylacık, Yıldız ve Akıncılar mahallelerinde gerçekleştirdi
Bucalılara daha temiz ve sağlıklı sokaklarda yaşama imkanı sunmak amacıyla hizmet veren Temizlik ekipleri, girilmedik mahalle, temizlenmedik sokak bırakmamayı hedefliyor.
Temizliğin gerçekleştirildiği ilk mahalle olan Gaziler mahallesi muhtarı Kerem Şeker, çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek, Buca Belediyesi’ne çok teşekkür etti. Şeker, muhtarlık olarak Belediye ile koordineli çalıştıklarını, Buca Belediyesi ekiplerinin kendilerine her konuda yardımcı olduklarını belirterek Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’a çok teşekkür etti.
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