Buca’da Kiraz Festivali’ne geri sayım başladı

Buca Belediyesi’nin geleneksel Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali’ne geri sayım başladı. 2 Haziran Pazar günü düzenlenecek festivale tüm İzmirlileri davet eden Başkan Görkem Duman, “Bu yıl 17.sini düzenlediğimiz festivale herkesi bekliyoruz” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 29.05.2024 - 10:05
Buca’da Kiraz Festivali’ne geri sayım başladı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ve Buca Belediyesi ile Belenbaşı Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle düzenlenen Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali için hazırlıklar tamamlandı.  2 Haziran Pazar günü saat 12.00’de başlayacak festival, köy girişinden festival alanına yapılacak kortej yürüyüşü ile başlayacak. Festivale katılanlar gün boyu sürecek halk oyunları gösterileri, organik pazar, Yörük kültürünü yansıtan el emeği ürünlerin yer alacağı stantlar ve yarışmalarla keyifli saatler geçirecek. Türk halk müziği sanatçıları Ali Çakar ve Zeynep İlhan’ın sahne alacağı festival, ünlü sanatçı Hüseyin Turan konseriyle sona erecek.  

“TÜM HALKIMIZI BEKLİYORUZ”

Buca’nın kültürel zenginliklerinden olan Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılması adına bu festivalin büyük önem taşıdığını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “2 Haziran’da tüm halkımızı Buca’mızın güzel köylerinden biri olan Belenbaşı’na bekliyoruz. Değerli sanatçılarımızla, türkülerimizle, üreticilerimizle, halkımızla beraber olacağımız, Anadolu kültürünün eşsiz değerlerinin yeniden canlanacağı eşsiz bir gün bizleri bekliyor” diye konuştu.


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