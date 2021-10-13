Buca'da maddi zorluk yaşayan aileler çocukları için ücretsiz okul öncesi eğitimi
İzmir'de Buca Belediyesi, maddi olanakları sınırlı ailelerin 4-6 yaş arasındaki çocukları için yarı zamanlı ücretsiz okul öncesi eğitim merkezlerini hizmete açacak. 18 Ekim’de hizmete başlayacak 6 ayrı merkezde, minikler haftanın 5 günü eğitim alacak.
Buca Belediyesi, maddi olanakları sınırlı ailelerin 4-6 yaş arasındaki çocukları için yarı zamanlı ücretsiz okul öncesi eğitim merkezlerini hizmete açacak. 18 Ekim’de hizmete başlayacak 6 ayrı merkezde, minikler haftanın 5 günü eğitim alacak.
Şirinyer, Gediz, Ufuk, Kozağaç, Bucakoop ve Yenigün semtlerinde hizmet veren Buca Belediyesi Pırlanta Merkezleri, yarı zamanlı okul öncesi eğitim merkezlerine dönüşecek. Tamamen ücretsiz olacak eğitim merkezlerinde 48-72 ay arası çocuklara hizmet verilecek. Minikler, hafta içi her gün eğitim görecek. 09.00-12.30 saatleri arasında sabahçı, 13.30-17.00 saatleri arasında ise öğlenci grup alınacak. Eğitim merkezlerinden aile geliri 4 bin liranın altında olan vatandaşlar yararlanabilecek.
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