Buca'da maddi zorluk yaşayan aileler çocukları için ücretsiz okul öncesi eğitimi

13 Ekim 2021 Çarşamba, 10:07

Buca Belediyesi, maddi olanakları sınırlı ailelerin 4-6 yaş arasındaki çocukları için yarı zamanlı ücretsiz okul öncesi eğitim merkezlerini hizmete açacak. 18 Ekim’de hizmete başlayacak 6 ayrı merkezde, minikler haftanın 5 günü eğitim alacak.

Şirinyer, Gediz, Ufuk, Kozağaç, Bucakoop ve Yenigün semtlerinde hizmet veren Buca Belediyesi Pırlanta Merkezleri, yarı zamanlı okul öncesi eğitim merkezlerine dönüşecek. Tamamen ücretsiz olacak eğitim merkezlerinde 48-72 ay arası çocuklara hizmet verilecek. Minikler, hafta içi her gün eğitim görecek. 09.00-12.30 saatleri arasında sabahçı, 13.30-17.00 saatleri arasında ise öğlenci grup alınacak. Eğitim merkezlerinden aile geliri 4 bin liranın altında olan vatandaşlar yararlanabilecek.