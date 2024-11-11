Buca’da tarikat isyanı: Mahallemizde tarikat istemiyoruz

Yayınlanma: 11.11.2024 - 09:56

Güncelleme: 11.11.2024 - 10:43

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), Buca’da faaliyete geçen Işıkçılar Cemaati'ne ait İhlas Vakfı, Yusuf Ziya Yalçın Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu’na karşı yürüdü.

Üçkuyular Meydanı’nda bir basın açıklaması yapan grup “Bucamızda tarikat istemiyoruz” pankartı açtı. Türkiye Halk Temsilcileri adına basın açıklamasını okuyan Elif Doğan Çiftçi, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi olarak tarikat yurduna geçit vermeyeceklerini ilan ederek, “İmar planında 4 kat izin verilen yurdun inşaatı için yapı ruhsatını 5 kat olarak neye istinaden düzenlediniz? İmar planında “Kreş Alanı” olarak belirlenen bu alanda neye istinaden Yurt amaçlı yapı ruhsatı düzenlediniz? Yapı ruhsatını yurt amaçlı düzenlemediyseniz, bu cemaat yurdu nasıl çalışma ruhsatı aldı? Bahsettiğimiz usulsüzlüklere karşı herhangi bir açıklama yoksa bu yurdu mühürleyip faaliyetini durduracak mısınız?” diye sordu.Çiftçi, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi olarak bu soruların her birine yanıt beklediklerini, gereğinin yapılmaması halinde görevi kötüye kullanan ve suç işleyen tüm merciler ile ilgili gerekli işlemleri başlatacaklarını aktardı.

“HEDEFLERİ GERİCİLİĞİ YAYMAK”

Çiftçi sözlerini şöyle sürdürdü: "Her geçen gün toplumun büyük çoğunluğu için derinleşen yoksulluğun karşısında ülkenin tüm kaynaklarına konan bir avuç patronun zenginliğinden hesap sorulmuyor! Aksine, bunun sürmesi için tarikatlara ve onların yaydığı gericiliğe ihtiyaç duyuluyor. Gençlerin, kadınların, çocukların hayatını, geleceğini çalan tarikatlar, hedeflediği toplumsal düzeni tesis etmek için yurtlarıyla, kurslarıyla, okullarıyla, dernekleriyle gericiliği yaymayı deniyor. Yüz yıl önce yasaklanan ve kapatılan bu yapılar vakıf, dernek maskesiyle devletin kasten bıraktığı boşluğu dolduruyor. Tüm kamu kurumları, tarikatların ve cemaatlerin girişimlerine bazen yasal düzenlemelerle bazen protokollerle bazen de verdikleri yasal izinlerle tüm kolaylığı sağlıyor" diye konuştu. Bucalıların balkonlardan ıslıklar ve alkışlarla destek verdiği açıklama, THTM'nin sürecin takipçisi olacağını duyurmasıyla son buldu.