Bucak'ta binlerce dekar ekili alan su altında kaldı

13 Şubat 2022 Pazar, 16:16

Burdur'da, Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, Devlet Su İşleri (DSİ) kanallarının toprakla dolu olması temizlenmemesi sonucu binlerce dekar ekili alan su altında kaldı.

Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, su basan tarlalarda zarar tespit çalışması yapılmasını talep etti. Özel, "Son yağışlar ile başta Kestel ve Karaaliler köyü ve diğer bölgelerde yaklaşık 15 bin dekar sahada su durmasından dolayı zararlar oluştu. 2021 yılı içerisinde Bucak'ta Onaç Çayı, Gündoğdu köyünden gelen Kızılsu kanalı, Aykıtça deresinden gelen ve Kestel ovasında bulunan DSİ' kanallarının temizlenmesi talebimiz vardı. Kestel ovasında DSİ kanalları temizlenmediği için kanalların toprak, kargı türü ot ve sazlıklar oluşması suyun kanallardan baraja ulaşmasını engelledi. Dolayısıyla ekili sahalara zarar verdi. Bölgede hasar tespit çalışması yapılmadığı için zararın ne kadar olduğunu şu anda bilemiyoruz. Çiftçilerimizin zararlarının tespiti ve karşılanması için ilgili kurum ve kuruluşlar bir an önce çalışmalara başlamalarını istiyorum" diye konuştu.