Buca’nın üçüncü Kent Lokantası açıldı

Yayınlanma: 01.05.2025 - 08:58

Güncelleme: 01.05.2025 - 08:58

Buca’da dayanışmanın sembolü haline gelen kent lokantalarının üçüncüsü Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi’nin hemen karşısında hizmete açıldı. Tarık Akan Gençlik Merkezi’nin zemin katında yer alan lokantanın açılış törenine Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP Genel Başkan yardımcısı ve İzmir milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Buca Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

“KENT LOKANTALARI ÇOK KIYMETLİ”

Üçüncü Kent Lokantası’nın Buca’ya hayırlı olmasını dileyen İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Daha önce hiç yaşamadığımız bir yoksulluk var ülkede. Bu koşullar içerisinde bizim yerel yönetimlerimiz üretmeye çalışıyor. Bu derin yoksulluğa bir nebze olsun çare olabilecek bir kap yemek yiyebileceği, bir tas çorba içebileceği bu kent lokantaları bir sosyal belediyecilik örneği. Onun için çok kıymetli. Biz iktidarla mücadele ederken diğer taraftan da yerel yönetimlerimiz üretecek, kent lokantaları açacak, kreşler açacak… Halkın o derin yoksulluğuna derman olmaya çalışacak. Biz ancak üreterek var olabiliriz. Genç, mimar ve üretken bir belediye başkanımız var. Üçüncü Kent Lokantamız hayırlı olsun” diye konuştu.

“ZORLUKLARIN FARKINDAYIZ”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, öğrencilerin yaşadıkları zorlukların farkında olduklarını, bu nedenle üçüncü Kent Lokantası’nı üniversiteye yakın bir noktada konumlandırdıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da başlattığı ve tüm Türkiye’ye yayılan, vatandaşlarımızın zorlu ekonomik koşullar altında uygun fiyatlarla karnını doyurabildiği bu halkçı lokanta sisteminin ne kadar önemli olduğunu ilçemizde daha önce açtığımız iki lokantamızda gördük. Bugün de Kent Lokantası'nın üçüncüsünü, Tınaztepe Kampüsü'nün karşısında üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Tarık Akan Gençlik Merkezi’mizin alt katında hizmete açıyoruz. Öğrencilerimizin yaşadığı zorlukların farkındayız. Özellikle şehir dışından ilçemize gelen öğrenciler, çok büyük ekonomik zorluklar yaşıyorlar. Yüksek fiyatlar nedeniyle sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşmakta güçlük çekiyorlar. Ailelerin ‘çocuklarım gurbette nasıl besleniyor’ diye dertlendiğini çok çok iyi anlıyoruz. Bunun az da olsa önüne geçebilmek için ilçemizde açtığımız lokantamızda, besleyici yemeklerin çıkmasına öncelik veriyoruz.”

“KENT LOKANTALARI HALKIN GERÇEK GÜNDEMİNİ TÜRKİYE’YE GÖSTERMİŞTİR”

Birilerinin küçümsediği kent lokantalarına olan talebin, halkın gerçek gündemini tüm Türkiye'ye gösterdiğine dikkat çeken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yurdun geneline yaydığı kent lokantaları, kent yoksulluğuna karşı atılmış çok önemli bir adımdır. Elbette, böyle ihtiyaçların ve sıkıntıların varlığından hiç memnun değiliz. Ancak, ekonomik kriz döneminde, derin yoksullukla mücadele ederken hemşerilerimize ve öğrencilerimize umut olabilmek, ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılayabilmek bizim için büyük bir mutluluk kaynağı” şeklinde konuştu.

"BAŞKANIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile gurur duyduğunu ifade ederek, "Birçok genç belediye başkanımız bu dönem görev aldılar. Her biri birbirinden başarılı çalışmalar yapıyorlar. Ben onunla birlikte il yönetiminde görev yapmaktan da keyif almıştım. Gurur duyuyoruz belediye başkanımızla. Bu bir yılda birçok çalışmaya imza attı. Buca, İzmir'in kıymetli bir bölgesi... Burada yapılaşmaların düzen içerisinde olmasını sağlayacak bir başkanımızın olması bizi mutlu ediyor. Kent lokantaları gurur duyduğumuz Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun ülkemize armağan ettiği projelerden biri. Bu kadar zorluk yaşanan dönemde, vatandaşlarımıza bir nebze olsun destek olabilen çok önemli dayanışma projelerinden biri" dedi.