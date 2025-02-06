BUDO duyurdu: Deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli!
Bursa Deniz Otobüsleri, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı seferlerin iptal edildiğini aktardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) duyurduğu üzere, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şöyle:
"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)."
Etiketler: #BUDO #meteoroloji #Sefer #Marmara
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