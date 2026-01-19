Cumhuriyet Gazetesi Logo
BUDO'nun 8 seferi iptal edildi!

19.01.2026 09:00:00
Güncellenme:
İHA
Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını aksattı. Bursa Deniz Otobüsleri’nin Bursa-İstanbul ve Armutlu hatlarında bugün yapılması planlanan 8 sefer iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şu şekilde:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 

11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), 

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya).

