Cumhuriyet Gazetesi Logo
Deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli: BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi!

Deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli: BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi!

26.09.2025 09:04:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli: BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi!

Bursa'da Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 6 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre; 07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci) ve 10.30 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İlgili Konular: #Bursa #BUDO #Sefer

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 26 Eylül 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 26 Eylül 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Eylül Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri, Bursa'nın ve Balıkesir’in kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den o bölgeler için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı!
Meteoroloji'den o bölgeler için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Batı Karadeniz’de kuvvetli sağanak yağış ve fırtına, Ege ve Karadeniz bölgelerinde ise yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Sakarya, Zonguldak, Giresun ve Trabzon gibi illerde yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan 11 il için 'kuvvetli rüzgar' ve 'fırtına' alarmı!
İçişleri Bakanlığı'ndan 11 il için 'kuvvetli rüzgar' ve 'fırtına' alarmı! Bakanlık, 26-27 Eylül'de Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki 11 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurarak çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı uyarıda bulundu.