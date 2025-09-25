Cumhuriyet Gazetesi Logo
İçişleri Bakanlığı'ndan 11 il için 'kuvvetli rüzgar' ve 'fırtına' alarmı!

25.09.2025 15:46:00
Güncellenme:
DHA
Bakanlık, 26-27 Eylül'de Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki 11 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurarak çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 11 il için 'kuvvetli yağış' ve 'fırtına' uyarısı yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 26 Eylül Cuma ve 27 Eylül Cumartesi günleri; Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

