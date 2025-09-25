İçişleri Bakanlığı'ndan 11 il için 'kuvvetli rüzgar' ve 'fırtına' alarmı!

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 11 il için 'kuvvetli yağış' ve 'fırtına' uyarısı yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 26 Eylül Cuma ve 27 Eylül Cumartesi günleri; Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."