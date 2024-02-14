BUDO'nun 2 seferi iptal edildi

Yayınlanma: 14.02.2024 - 18:20

Güncelleme: 14.02.2024 - 19:11

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.