BUDO'nun 2 seferi iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen deniz otobüslerinin 2 seferi olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

AA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 18:20
BUDO'nun 2 seferi iptal edildi
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.


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