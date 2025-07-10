Buğra Gökce'den 'Mehmet Murat Çalık' çağrısı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, dün akşam saatlerinde yoğun bakıma kaldırılan ve bu sabah da anjiyoya alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile ilgili bir paylaşım yaptı.

"TUTUKLU YARGILAMA BİR CEZA ARACI DEĞİLDİR"

Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çalık'ın bir an önce tahliye edilmesi çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Değerli Başkanımız bugün anjiyoya alındı. Avukatları çok önemli bir açıklama yaparak kendisinin can güvenliği tehdit altında olduğu için tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu yargılama bir istisnadır. Ceza aracı değildir. Suç ve ceza ancak yargı kararı ile belirlenir. İstisnai bir tedbir olan tutuklu yargılama sürecini yaşam ve sağlık hakkını tehdit edecek şekilde uygulamak da hukuka aykırıdır.

Adalet duygusu ve vicdan bir yana, yargı süreci devam eden bir insanın can güvenliğini korumak devletin asgari sorumluluktur.

Değerli Başkanımızın bir an önce tahliye edilmesini, tedavisine başlanmasını bekliyor, istiyoruz.

Kıymetli Başkanımıza acil şifalar diliyorum. Güler yüzüyle çok sevdiği Beylikdüzü, İstanbul ve ülkemize uzun yıllar hizmet edecek, gelecek güzel günlerde nice çocuğu sevindirecek, nice vatandaşımızın yüzünü güldürecek. Dualarımız seninle!"