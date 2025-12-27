Buğra Gökce için dayanışma buluşması: Silivri'den duygulandıran mektup!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İPA Başkanı Buğra Gökce için İzmir Alsancak’ta dayanışma etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte; CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Mahir Başarır, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel, Murat Bakan, Salih Uzun, Seda Kaya Ösen, Ümit Özlale, PM Üyesi Tolga Sağ, eski Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık ve Mimar Tevfik Tozkoparan, Gökce’nin cezaevinde kaleme aldığı “22 Metrekare Gökyüzü” kitabı imzaladı.

Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği imza gününde, Buğra Gökce'nin Silivri'den gönderdiği mektup okundu. Mektubu, CHP'li vekil Umut Akdoğan okudu.

BAŞARIR: “TUTSAKLARIMIZ DEMOKRASİ MÜCADELESİ VERİYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Mahir Başarır, imza günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, cezaevinde bulunan isimleri “tutsak” olarak nitelendirdi ve bir demokrasi mücadelesi verildiğini söyledi.

Türkiye'de zor bir süreçten geçildiğini söyleyen CHP'li Başarır, "CHP, Türkiye’nin dört bir yanında bu mücadeleye sahip çıkıyor" diye konuştu.

Başarır, etkinlikle ilgili de "Milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, parti meclisi üyeleri, gençlik kolları, kadın kolları genel başkanı ve bölge başkanlarıyla birlikte İzmir’de Buğra Gökce’nin kitabını dayanışma amacıyla imzalıyoruz" dedi.

Yaşanan hukuksuzluklara dikkat çeken Başarır, "Bu uygulamaları hayata geçirenler bir gün mutlaka adalet önünde hesap verecek. O günler yakın" şeklinde konuştu.

İzmir’de yoğun bir katılım olduğunu da dile getiren Başarır, "Yurttaşlar; demokrasi, adalet ve hukuk için dayanışma gösteriyor" dedi.

Konuşmasında Türkiye’nin farklı illerinden milletvekillerinin İzmir’e geldiğini belirten Başarır, yalnızca İzmirlilere değil; Türkiye’nin dört bir yanından destek veren tüm yurttaşlara teşekkür etti.

BUĞRA GÖKCE’DEN İZMİR’E DUYGUSAL MEKTUP

Buğra Gökce, İzmir için kaleme aldığı mektubunda, hem cezaevinde geçirdiği zor günleri hem de “22 Metrekare Gökyüzü” kitabının yolculuğunu anlattı.

Gökce, imza günü için duyduğu heyecanı paylaşırken; siyasetçilerden yol arkadaşlarına, annesinden eşine kadar birçok kişiye teşekkür etti.

Silivri’de bulunduğu süre boyunca kaleme aldığı günlüklerden oluşan yazılarını anlatan Buğra Gökce, 23 Mart-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında yaşadığı dönemi “hayatının en ağır ve en zor süreci” olarak tanımladı.

Gökce, basit notlarla başlayıp zamanla kapsamlı analizlere dönüşen bu yazıların, en yalın haliyle çaresizliğini ve insan hallerini yansıttığını ifade etti.

Yazılarının bir bölümünün gazete köşeleri ve sosyal medya hesaplarında yayımlandığını belirten Buğra Gökce, Ağustos ayından yıl sonuna kadar her gün yazdığı metinleri ise, yeni bir kitap için biriktirmeye başladığını kaydetti.

Yaklaşık bir ay önce yayımlanan “22 Metrekare Gökyüzü” kitabının gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gökce, Ankara’da gerçekleştirilen ilk imza gününün, Genel Başkan ve çok sayıda siyasetçinin katılımıyla anlamlı bir buluşmaya dönüştüğünü vurguladı.

İstanbul Kitap Fuarı’nda yapılan ikinci imza gününün ise, gazeteciler ve milletvekilleri arasında sergilenen dayanışma ile hafızasında özel bir yer edindiğini belirtti.

İzmir’de üçüncü bir imza günü düzenlenmesi fikrinin kendisini ayrıca heyecanlandırdığını söyleyen Gökce, imza günü düşüncesinin çıkış noktasının da İzmir olduğunu ifade ederek, “Evimin, ocağımın, annemin olduğu kent için yazdığım bu mektubun çok görülmeyeceğini umuyorum” dedi.