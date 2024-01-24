Buğra Gökce’den ‘özelleştirme’ tepkisi: İzmir’in hakkını korumak zorundayız

Yayınlanma: 24.01.2024 - 20:19

Güncelleme: 24.01.2024 - 20:35

Cumhurbaşkanı kararıyla, Rumeli Feneri, Çeşme, Bodrum, Köyceğiz, Kemer ve Manavgat'ın da aralarında olduğu 12 ilde TEDAŞ ve TEİAŞ'ın 73 taşınmazı özelleştirme kapsamına alındı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Özelleştirmelerin kapsadığı illerin arasında olan illerden İzmir'de CHP'den aday adayı olan Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini dile getirdi.

Özelleştirilen yerlerin büyük bir alanı kapladığına dikkat çeken ve bunların 'özel şahısların' eline geçeceğine vurgu yapan Gökce, "Kamu mülklerini özelleştirmekten vazgeçin, halkın hizmetine sunmamıza izin verin!" çağrısında bulundu.

"Maliye Hazinesi", "TEDAŞ" ve "TEİAŞ" adına kayıtlı ülke genelinde 73, İzmir’de ise 16 kamu mülkünün özelleştirme kapsamına alındığını anımsatan Gökce, İzmir'deki alanların toplam büyüklüğü yaklaşık olarak 188 bin 067 metre kare olduğunu söyledi.

Gökce paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu karar ile kamunun tasarrufunda olan ve plan kararlarında ağırlıklı olarak spor, park, otopark, yaya yolu, günübirlik tesis, turizm alanı gibi kullanımlarda yer alan bu mülkler ne yazık ki özel şahısların eline geçiyor.

Kamu kurumlarının vatandaşlara kamusal hizmet sunabilmesi için hayati önemde olan kamu mülklerinin bir avuç kişinin hizmetine sunulmasına itiraz ediyoruz.

Bundan beş yıl kadar önce yine önemli bir endüstri mirası olan Elektrik Fabrikası satışa çıkarılmış, İzmir Büyükşehir Belediyesinde görev yaparken bu ihaleye bizzat iştirak etmiştim ve ihaleyi kazanmıştık. Ancak özelleştirme olduğu bahanesiyle hukuksuz biçimde ihale onaylanmamıştı.

Şimdi tekrar şunu talep ediyoruz. Elektrik Fabrikası restorasyon karşılığında Belediyeye bedelsiz olarak devredilmeli, bu alan kent için önemli bir tarih-kültür odağına dönüştürülerek kamusal kulanımı devam ettirilmelidir.

Diğer kamu mülkleri için de bu hatalı karardan vazgeçilerek deprem tehlikesiyle burun buruna yaşayan kentimizde, vatandaşlarımızın en temel ihtiyacı olan kamusal alanlara ve sosyal konuta dönüştürülmesi amacıyla Belediyelerimize devredilmesini talep ediyoruz.

İzmir’in hakkını korumak zorundayız."

?? Kamu Mülklerini Özelleştirmekten Vazgeçin, Halkın Hizmetine Sunmamıza İzin Verin!



?? Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de 23 Ocak 2024 tarihli, 8131 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle mülkiyeti Maliye Hazinesi, TEDAŞ ve TEİAŞ adına kayıtlı



??Ülke genelinde 73,

??İzmir’de… pic.twitter.com/fNlxV1TFMz — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) January 24, 2024

CHP İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLACAK?

Öte yandan CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buğra Gökce, eski Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in adaylık konusundaki durumu değerlendirilecek. Ayrıca, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın adaylık olasılığı da görüşülecek.