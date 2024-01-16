Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların satışı onaylandı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) Aydın, İzmir ve Muş'taki bazı taşınmazların satışı ve Ankara'daki bir taşınmaza dair imar planı değişikliği kararları uygun bulundu.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi için gerçekleştirilen ihale sonucu 71 milyon 200 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Has Karaarslan İnşaat Limited Şirketine satılmasına karar verildi.
İzmir'in Çiğle ilçesi Balatçık Mahallesi'ndeki taşınmazın da aynı yöntemle özelleştirilmesi için yapılan ihale sonucu 101 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Metropol Un Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine satılması kararlaştırıldı.
42 MİLYON LİRALIK SATIŞ
Mülkiyeti Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı olan Muş'un Merkez ilçesi Alizurum (Tandoğan) Köyü'ndeki taşınmaz ve üzerindeki yapıların bir bütün halinde özelleştirilmesi için düzenlenen ihale sonucu 42 milyon 655 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren MPK Enerji İnşaat Eğitim Hizmetleri Yatırım Danışmanlık Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketine satılması uygun bulundu.
Ayrıca mülkiyeti Hazine Maliyesi adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'ndeki bir taşınmaza ilişkin "ticaret-konut alanı" kullanım kararı getirilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği onaylandı.
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