Buğra Kavuncu'dan Akın Gürlek'e ağır salvolar: 'Elinde adeta AK Parti'nin ampulü var!'

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Kavuncu, konuşmasının başında Katar’da helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'a Allah'tan rahmet, aileleri ve Türk milletine başsağlığı diledi.

BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı'nın tutuklanmasına ilişkin konuşan Kavuncu, "Başarılı gazetecilik adeta cezalandırılır hale gelmiş durumda. Çoluğunu, çocuğunu, eşini istismar edenler elini kolunu sallayarak sokaklarda gezerken işini yapmaya çalışan gazetecilerin bu şekilde adeta bir gözdağı verir gibi tutuklanması anlaşılabilir, kabul edilebilir değildir" ifadelerini kullandı.

"AKIN GÜRLEK ELİNDE ADETA ADALETİN MÜHRÜ DEĞİL AK PARTİ'NİN AMPULÜ OLAN BİR KİŞİ"

Kavuncu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yargı sürecine de değinerek, "Bugün de mahkemeler devam ediyor. Burada 'muhalif belediyeler', 'muhalefet' vurgusu bizler açısından önemli çünkü Aziz İhsan Aktaş dosyasında da gördüğümüz gibi iktidar belediyeleri pirüpak, tertemiz, pırıl pırıl hiçbir yolsuzluk ve şaibe iddiası yok fakat ne varsa, ne hikmetse sadece muhalefet belediyelerinde bir vaka varmış gibi durum ortaya çıkarılmakta" dedi.

Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in daha önce İBB soruşturmasını yürüten başsavcı olduğunu ifade eden Kavuncu, şunları kaydetti:

"Sizi yargılayan, aynı zamanda kararı verecek olanın ve karara itiraz edilecek makamın da başında şu anki Adalet Bakanı ve Sayın Bakan kariyerinin önemli bir kısmını da koltuğunda oturarak geçirmiyor. Kendisi, Cumhur İttifakı'nın yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve AK Parti'nin il başkanlıklarına düzenli ziyaretlerde bulunuyor. Ülkede adalet mekanizmasının sağlanmasıyla görevli kişi ana muhalefeti hedef alan operasyon süreci ortadayken bir de iktidarın il başkanlıklarının organizasyonlarına katılıyor ve buraları ziyaret ediyor. Elinde adeta adaletin mührü değil AK Parti'nin ampulü olan bir kişiden bahsediyoruz. Yakında Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı DEM Parti'ye de gidecek mi? Bunu da merakla bekliyor, aslında neden olmasını da diyoruz."

"SİZE EMANET ÇOCUKLARI SİYASİ RANTA ALET ETTİNİZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bayramdaki paylaşımlarını eleştiren Kavuncu, şöyle konuştu:

"Bütün Ramazan Bayramı boyunca AK Parti'li bakanların adeta skandallarını izledik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, AK Parti'li bir milletvekilini ki eski Sanayi Bakanı Sayın Varank'ı yanına alarak devlet koruması altındaki çocuklara yönelik bir iftar yaptılar. Bu vekilimiz sağ olsun koruma altındaki çocukların yüzlerini ifşa ederek de bir video paylaştı. Bakın buradan çok açık net sesleniyoruz. Bu çocuklar sizin siyasi propagandanızın aleti değil. Bunlar size emanet edilmiş çocuklar, devlet korumasındaki çocuklar. Dolayısıyla bunların sakınılması, bunların ifşa edilmemesi, bunların ekrana, kamuoyunun önüne bu şekilde çıkarılmaması, korunmaları açısından son derece önemli ve çok çok hassas kritik konudur.

Ama liyakat dediğimiz nokta da burası. Kendi siyasi propagandalarına, o körpecik yavruların devlet koruması altındaki bu evlatlarımızın muhafaza edilmesi gereken ve hassasiyet gösterilmesi gereken bir yerde kendi propagandalarını bu hassasiyetin önünde tutmak anlaşılabilir, kabul edilebilir değil. Nedeni iş bilmezlik ise o da anlaşılabilir, kabul edilebilir değil. AK Parti iktidarının yarattığı liyakatsızlık ortamı artık en üst seviyede yaşanıyor. Aile ve sosyal güvenlikten sorumlu, aileden sorumlu bakanın böyle bir şey yapıyor olması anlaşılabilir değil. Bir devlet memurundan, bir daire başkanından ya da o kurumdaki herhangi bir görevliden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Bahsettiğimiz kişi bakanın ta kendisi. Size emanet olan çocukları korumanız altındaki çocukları da adeta siyasi ranta alet ettiniz."

"MİLLETİN EVLATLARI ÜZERİNDEN NASIL BİR EFELENME HALİDİR BU?"

Kavuncu, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İsrail’e ilişkin sözlerini de eleştirerek "'300-400 bin şehit veririz ama İsrail diye bir memleket kalmaz’ şeklindeki ifadeler büyük bir sorumsuzluğun göstergesidir. Gazze'de yapılan katliamı, İsrail'in yaptığı vahşeti biz her ortamda, her platformda kınadık ama bunu, bu cümleleri, bu rakamları, bu kelimeleri bu kadar kolay ve rahat ifade etmek bir sorumsuzluğun göstergesidir. 300-400 bin şehit veririz. Bakın dronlardan vesaireden bahsetmiyor. Canımızdan, kanımızdan, insanımızdan, gençlerimizden bahsediliyor. Milletin evlatları üzerinden nasıl bir efelenme halidir bu? Anlaşılır gibi değil. Kimin çocukları adına konuşuyorsun? Hangi ananın, babanın adına konuşuyorsun? E tabii Milli Savunma Bakanı'nın 'bir tane drone Mehmetçiğe çarpmış' dediği bir yerde eski İçişleri Bakanı da bunu söyler. Artık onlar için bunlar birer teferruat haline adeta geldi. Sayın Bakanlar için maalesef vatandaş bir teferruat" diye konuştu.

"GÖRÜNTÜLERDEN MİLLETİMİZ HUZURSUZ OLMUŞTUR"

Nevruz kutlamaları sırasında Türk milletinin sinir uçlarına dokunan, utanç verici görüntüler de yaşandığını ifade ederek bu duruma tepki gösteren Kavuncu, "Biz İYİ Parti olarak ülkemizde teröre, şiddete bulaşmış, şiddet eylemlerinde bulunan hiçbir şahsın kişinin ya da örgütün kutsanmasına, meşru görülmesine ve legalleştirilmesine asla ve kat'a müsaade etmeyeceğiz. Biz bunu söyledikçe birileri farklı bir yerde göstermeye kalkacak. Bu tuzağa da düşmeyeceğiz. Milletimiz de düşmüyor. Görüntülerden milletimiz huzursuz olmuştur. Rahatsız olmuştur. Bunu dile getirmeye de devam edeceğiz. Nevruz barışın, birliğin, sevginin bayramıdır. Bütün Türk dünyasında, Azerbaycan'da, Özbekistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Türkmenistan'da kutlanan bir bayramdır. Dolayısıyla bu bayramın kutlanması, idrak edilmesinde bizi rahatsız edecek en ufak bir durum yoktur ama terör ve terör örgütleri sloganlarının atıldığı bir şeye asla tahammül gösterilemez" değerlendirmesinde bulundu.