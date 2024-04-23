Yayınlanma: 23.04.2024 - 13:09

Güncelleme: 23.04.2024 - 13:09

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bugün resmi tatil olduğu için birçok resmi kurum kapalıdır. Peki, Bugün (23 Nisan Salı) müzeler açık mı, ücretsiz mi?

23 NİSAN MÜZELER AÇIK MI, ÜCRETSİZ Mİ?

İBB Kültür AŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Müzesi, Miniatürk ve İstanbul Tarihi Yarımada model Sergisi 18 yaş ve altı tüm ziyaretçileri ücretsiz ağırlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ’ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Müzesi, Miniatürk ve Miniatürk içinde yer alan İstanbul Tarihi Yarımada model Sergisi 23 Nisan’da 18 yaş ve altı ziyaretçileri bekliyor. Tüm dünya çocukları için geçerli olan kampanya kapsamında, müze girişlerinde Radar İstanbul uygulaması üzerinden alınacak QR kodun ve kimlik kartının gösterilmesi gerekmektedir.