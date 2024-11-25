Yayınlanma: 25.11.2024 - 09:58

Güncelleme: 25.11.2024 - 09:58

İstanbul Valiliği tarafından metro ve füniküler hattı için açıklama geldi. 25 Kasım’da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın kapalı olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Bugün metro kapalı mı, açık mı? 25 Kasım Taksim metrosu ve füniküler hattı kaça kadar kapalı?

BUGÜN METRO AÇIK MI?

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır.

TAKSIM METROSU VE FÜNIKÜLER HATTI ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 25 Kasım Pazartesi günü, metro ve füniküler hattının ikinci bir duıyuruya kadar kapalı olduğunu duyurdu.