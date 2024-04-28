Bugün metrobüs çalışıyor mu? 28 Nisan'da köprüler kapalı mı?
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bugün koşulacak 105.4 kilometrelik İstanbul etabı ile sona erecek ve 2024'ün şampiyonu belirlenecek. Peki, Bugün metrobüs çalışıyor mu? 28 Nisan'da köprüler kapalı mı?
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında merak konusu oluyor. Peki, Bugün metrobüs çalışıyor mu? 28 Nisan'da köprüler kapalı mı?
KÖPRÜ KAPALI MI VE METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü Güney Yönü Saat 10:00 İtibari İle Trafiğe Kapatılacağından Metrobüs Seferlerinin Saat 10:00 İtibari İle Kuzey Yönde Durdurulacaktır.
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey Yönü Saat 12:00 İtibari İle Trafiğe Kapatılacağından Metrobüs Seferlerinin Saat 12:00 İtibari İle Kuzey Yönde Durdurulacaktır.
(SAAT 10:30 İTİBARİYLE)
Ragıpgümüşpala Caddesi
Galata Köprüsü
En Çok Okunan Haberler
-
- Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
- İstanbul'da zincirleme kaza
- Polis meslektaşlarına ateş etti
- Mert Hakan Yandaş'dan sosyal medyada çok sert tepki!
- Kadınlara 'Cehennemde yanacaksınız' diye bağırdı
- Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı oldu
- 'Türkiye ilk etkilenenlerden olacak...’
- Rakı fiyatlarına büyük zam
- 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'
- İYİ Parti'de tarihi kurultay: Seçim üçüncü tura kaldı!