Bugün metrobüs çalışıyor mu? 28 Nisan'da köprüler kapalı mı?

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bugün koşulacak 105.4 kilometrelik İstanbul etabı ile sona erecek ve 2024'ün şampiyonu belirlenecek. Peki, Bugün metrobüs çalışıyor mu? 28 Nisan'da köprüler kapalı mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 12:56
Bugün metrobüs çalışıyor mu? 28 Nisan'da köprüler kapalı mı?
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59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında merak konusu oluyor. Peki, Bugün metrobüs çalışıyor mu? 28 Nisan'da köprüler kapalı mı?

KÖPRÜ KAPALI MI VE METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü Güney Yönü Saat 10:00 İtibari İle Trafiğe Kapatılacağından Metrobüs Seferlerinin Saat 10:00 İtibari İle Kuzey Yönde Durdurulacaktır.

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey Yönü Saat 12:00 İtibari İle Trafiğe Kapatılacağından Metrobüs Seferlerinin Saat 12:00 İtibari İle Kuzey Yönde Durdurulacaktır.

(SAAT 10:30 İTİBARİYLE)

Ragıpgümüşpala Caddesi

Galata Köprüsü


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