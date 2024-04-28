Yayınlanma: 28.04.2024 - 12:56

Güncelleme: 28.04.2024 - 12:56

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında merak konusu oluyor. Peki, Bugün metrobüs çalışıyor mu? 28 Nisan'da köprüler kapalı mı?

KÖPRÜ KAPALI MI VE METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü Güney Yönü Saat 10:00 İtibari İle Trafiğe Kapatılacağından Metrobüs Seferlerinin Saat 10:00 İtibari İle Kuzey Yönde Durdurulacaktır.

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey Yönü Saat 12:00 İtibari İle Trafiğe Kapatılacağından Metrobüs Seferlerinin Saat 12:00 İtibari İle Kuzey Yönde Durdurulacaktır.

(SAAT 10:30 İTİBARİYLE)

Ragıpgümüşpala Caddesi

Galata Köprüsü