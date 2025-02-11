Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:09

Güncelleme: 11.02.2025 - 09:09

Yaşanan olumsuz hava durumu şartlarından dolayı bugün bazı illerde okullar tatil oldu. Peki, Bugün okullar tatil mi? 11 Şubat Salı İstanbul'da okul var mı?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kentlerde valilikler okulların tatil edildiğini duyurdu. İşte okullarda kar nedeniyle eğitime ara verilen iller.

ORDU

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, oluşabilecek muhtemel don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesindeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ile Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu hariç diğer tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında 11 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Akkuş ilçesinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

SAMSUN

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime 11 Şubat Salı günü ara verildiği bildirildi.

ÇORUM

Çorum'un Ortaköy ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi. Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, taşımalı eğitim gören öğrencilerin 12 Şubat Çarşamba'dan itibaren eğitim öğretime devam edeceği belirtildi.

SAMSUN

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime 11 Şubat Salı günü ara verildiği bildirildi.Atakum ilçesi Sarayköy ilk ve ortaokulu ile Özeren ilk ve ortaokulunda 11 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.

ADANA

Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi.Aladağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle okullarımızda 11 Şubat 2025 Salı günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli memurlarının bir gün süre ile idari izinli sayılacakları bildirildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği'nden henüz bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimizi güncelleyeceğiz.