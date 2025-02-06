Yayınlanma: 06.02.2025 - 09:15

Güncelleme: 06.02.2025 - 09:15

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurt genelinde etkili olan kar yağışı, birçok ili etkisi altına aldı. Valilikler gün içinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi beklendiği illerde okulların tatil ediliğini duyurdu. Peki, Bugün okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe okul var mı?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler okulların tatil ediliğini duyurdu.

Düzce

Düzce'de yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, okulların tatil edildiğini duyurdu.

Yozgat

Yozgat Valiliği, il merkezi ve Akdağmadeni, Saraykent, Kadışehri, Çekerek ve Çayıralan ilçelerinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Elazığ

Elazığ'da da kar yağışının etkisini artıracağı öngörülerek kent merkezi ve ilçelerde eğitime bugün ara verildiği açıklandı. Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mevcut yağışın sabah saatlerinden itibaren kara döneceği değerlendirildiğinden eğitim faaliyetlerine ara verilmiştir" dedi.

Erzincan

Erzincan Valiliği'nden yapılan duyuruya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Kocaeli

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İzmit, Kartepe, Başiskele ve Gölcük gibi ilçelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ederken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Aksaray

Aksaray'ın Ortaköy, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Giresun

Giresun Valiliği, Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerinde tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca Dereli, Espiye, Görele, Güce ve Piraziz ilçelerindeki köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Niğde

Niğde Valiliği, meteorolojik verilere dayanarak kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verildiğini açıkladı.

Ordu

Ordu'nun yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı nedeniyle Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinde okullar tatil edildi. Bazı ilçelerde ise kısmi tatil uygulanırken, engelli ve hamile kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı açıklandı.

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliği, il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiğini ve kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağını duyurdu.

Samsun

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kavak ve Ladik ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "19 Mayıs, Atakum, Ayvacık, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildiği" duyuruldu.

Kastamonu

Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi. Çatalzeytin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "Çayağzı hattı hariç taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir" açıklamasını yaptı.

Trabzon

Şalpazarı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildi. Akçaabat, Araklı, Çarşıbaşı ve Düzköy ilçelerinde de bazı okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Sakarya

Valilik açıklamasına göre, kar yağışının etkisini artırması ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Bayburt

Demirözü ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Konya

Halkapınar, Hadim ve Doğanhisar ilçelerinde tüm okullarda eğitime ara verilirken Ereğli ilçesinde sadece taşımalı eğitime ara verildiği açıklandı.

Tunceli

Pülümür ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim öğrencileri için bir gün eğitime ara verildiği duyuruldu.

Zonguldak

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Balıkesir

Dursunbey ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi. Ayrıca Kavacık, Durabeyler, Delice ve Mıcırlar ilkokullarında da eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Bolu

Vali Abdulaziz Aydın, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Aydın, "Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden personel idari izinli sayılacak" ifadelerini kullandı.

ŞUBAT AYININ İLERLEYEN HAFTALARI SOĞUK VE KAR YAĞIŞLI

İstanbul ve genel olarak batı kıyıları için Şubat ayının ilerleyen haftaları da soğuk ve kar yağışlı geçebilir. Düzce-Kocaeli arasında bu gece yüksekler kuvvetli kar nedeniyle ulaşım açısından zorluk çeker. Bolu-Ankara arasında kuvvetli kar beklenmiyor fakat hafif yağış ve buz gibi hava nedeniyle yine buzlanma tehlikeli olacaktır.