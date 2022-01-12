Bugün okullar tatil mi? Okullar hangi illerde tatil oldu? Valiliklerden gelen 12 Ocak kar tatili açıklamaları

12 Ocak 2022 Çarşamba, 09:50

12 Ocak Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden birçok ile kar yağışı uyarısı yapıldı.

Bu uyarının ardından kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığı sorusu yeniden gündeme geldi. Birçok ilde yoğun kar yağışı nedeniyle günlük yaşamda aksamalar meydana gelirken olumsuz hava koşullarında okula gidemeyecek olan öğrenciler için valilikler eğitime ara verildiğine dair açıklamalar yapıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Denizli, Bingöl, Çanakkale ve Kırklareli'den kar tatili açıklaması geldi.



BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Kara Yolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürürken ilçede eğitime 2 gün ara verildi.



DENİZLİ

Çameli Kaymakamlığından, “İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir” açıklaması yapıldı.

ÇANAKKALE

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 12 Ocak Çarşamba günü, il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verileceği ve il genelinde kronik hastalığı bulunan personeller, hamile personeller ile engelli personellerin de 1 gün idari izinli sayılacakları duyuruldu. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararının ise, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarca değerlendirilerek alınacağı, bu kararların da en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.



KIRKLARELİ

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkezinde ve Kofçaz İlçemizde olumsuz hava koşulları sebebiyle; resmî-özel tüm okullar ile bağlı bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 12 Ocak 2022 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır. İlimizde yaşanan şiddetli fırtına sebebi ile İl Merkezimiz başta olmak üzere bazı ilçelerimizde yaşanan çatı uçması, ağaç devrilmeleri, baca yangınları gibi yaşanan olumsuzluklar karşısında, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz, Valimiz Osman Bilgin’in talimatlarıyla (Valimizin Ankara’da Bakanlıklara yapmış olduğu ziyaretler nedeniyle saha çalışmaları Vali Yardımcımız koordinesinde yapılmaktadır) ilk andan itibaren saha çalışmaları yapılmakta ve gerekli tüm önlemler almaktadır. Siz değerli vatandaşlarımızın da fırtına ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için zorunlu kalmadıkça evlerinden çıkmamaları, can ve mal güvenliğini için yetkili kurumların uyarılarını dikkate almaları büyük önem arz etmektedir. Karşılaşılabilecek olumsuz durumlarda bireysel müdahalelerden kaçınılması 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirimde bulunulması önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

KONYA

Konya'nın Derebucak ilçesi için Konya Valiliğinden "Yoğun kar yağışı nedeniyle İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile tüm eğitim kurumlarımızda 12 Ocak 2022 Çarşamba günü, yüz yüze eğitime 1 (bir) gün ara verilmiş olup, uzaktan eğitim kararı alınmıştır. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin de 12 Ocak 2022 tarihinde idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." açıklaması yapıldı.

ISPARTA

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kocagöncü, dün gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Kaymakam Haluk Şimşek'in onayıyla ilçe merkezi, köy ve beldelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Uzaktan eğitimin süreceğini belirten Kocagöncü, taşımalı eğitimin yoğun olduğu ilçede herhangi üzücü bir olay yaşanmaması için yüz yüze eğitime ara verildiğini söyledi.



