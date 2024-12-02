Yayınlanma: 02.12.2024 - 09:39

Güncelleme: 02.12.2024 - 09:39

Bugün aile hekimleri çalışıyor mu, sağlık ocakları açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Aile hekimliği çalışanları, performansa dayalı "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği"ne karşı kasım ayı başında 3 gün iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Peki, Bugün sağlık ocakları açık mı? 2 Aralık 2024 Aile hekimleri çalışıyor mu?

BUGÜN AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Aile hekimliği çalışanları, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan performansa dayalı yeni "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği" nedeniyle kasım ayı başında Türkiye genelinde 3 gün iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti.

Aile hekimliği çalışanları, bir kez daha iş bırakma kararı aldı. Türk Tabipleri Birliği (TTB), aile hekimlerinin ülke genelinde 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında 5 gün iş bırakacağını duyurdu.

TTB’den yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığı'nı uyarıyoruz Bu gidişi kabul etmiyoruz. "Eziyet Yönetmeliği" geri çekilene kadar eylemlerimiz devam edecektir. Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için; 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakacağımızı Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Alınan karara göre aile hekimliği çalışanları, bugünden itibaren başlayarak 5 gün boyunca iş bırakacak.

AİLE HEKİMLERİ NE ZAMAN İŞ BAŞI YAPACAK?

Aile hekimlerinin grevi, 6 Kasım Cuma günü sona erecek. Bu nedenle hekimlerin 9 Aralık Pazartesi günü iş başı yapması bekleniyor.