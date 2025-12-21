Bulancak’ta vahşi madenciliğe karşı 'Toprak Bizim, Yaşam Bizim' mitingi

Giresun’un Bulancak ilçesinde, Giresun–Bulancak–Piraziz Çevre ve Doğa Derneği öncülüğünde vahşi madenciliğe karşı “Toprak Bizim, Yaşam Bizim” mitingi düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitinge Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım, Soğukpınar Belediye Başkanı Mustafa Eyice; İYİ Parti, Saadet Partisi, Emek Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Yeşil Sol Parti, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), KESK, Giresun Barosu, Belediye-İş Sendikası, Atatürkçü Düşünce Derneği, NE-DER, Türkiye Ormancılar Derneği, Birleşik Emekliler Sendikası, Emekliler Dayanışma Sendikası, Bulancak Sanat Tiyatrosu'nun da arasında bulunduğu siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri üyeleri katıldı.

Ordu’dan da yurttaşların destek verdiği mitingde yapılan konuşmalarda, vahşi madenciliğin bölgede yarattığı çevresel tahribata dikkat çekildi.

Giresun topraklarının büyük bölümünün maden arama ruhsat sahası ilan edilmesinin tarım alanları, su kaynakları ve doğal yaşam üzerinde ciddi tehdit oluşturduğu vurgulanan konuşmalarda, özellikle Bulancak’ın birçok köyünü doğrudan etkilemesi beklenen maden çalışmalarına ilişkin yurttaşların kaygıları dile getirilirken, köylülerin rızası alınmadan yürütülen süreçlerin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Konuşmalarda fındık başta olmak üzere tarımsal üretimin, içme suyu kaynaklarının ve bölgenin ekosisteminin geri dönülmez biçimde zarar görme riski taşıdığına dikkat çekilerek, “toprağın, suyun ve yaşam alanlarının şirketlerin değil, halkın olduğu” vurgusu öne çıktı.

Katılımcılar, çevre mücadelesinin yalnızca bir bölgenin değil, tüm toplumun ortak meselesi olduğunun altını çizdi.