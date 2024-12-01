Bülent Arınç ve Ali Babacan'ı 'Atatürk' kitabı bir araya getirdi

Yayınlanma: 01.12.2024 - 20:06

Güncelleme: 01.12.2024 - 20:06

Bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen Ankara Kitap Fuarı, 400'e yakın yayın evi ve 800'ün üstünde yazarı kitapseverlerle buluşturuyor.

Ömer Şahin'in 'Atatürk'ün unutulmaz röportajları' kitabının imza gününe Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan da katıldı.

Arınç, geçtiğimiz günlerde Ali Babacan için, "Amel, ekonomi bilgisi ve her hali ile değerli bir insan" ifadelerini kullanmıştı.