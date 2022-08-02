Bülent Ortaçgil 50. yıl konserini İzmir'de verdi

Usta müzisyen Bülent Ortaçgil sanat yaşamındaki 50’nci yılını İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda verdiği konserle kutladı.

İZMİR / Cumhuriyet
02 Ağustos 2022 Salı, 12:22
Bülent Ortaçgil 50. yıl konserini İzmir'de verdi
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İzmir, sanat yaşamında 50'nci yılını kutlayan müzisyen Bülent Ortaçgil'i ağırladı. İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konsere İzmirliler yoğun ilgi gösterirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konseri takip ettti.

Konserine 1969 yılında yaptığı “Niçin” şarkısıyla başlayan Ortaçgil, “İzmir benim için gerçekten çok önemli. Benim müzikal öyküm de 1969 yılında İzmir'de TRT Radyosu'nda başladı” dedi. 

Konserde Ortaçgil'e Erkan Oğur, Grup Gündoğarken, Ceylan Ertem, Doğan Duru, Cem Adrian ve Birsen Tezer eşlik etti. 


İzmir Bülent Ortaçgil Kültür Park

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