Bulgar turistler eczane önünde kuyruk oluşturdu: 'Daha ucuza alıyoruz'
Tekirdağ’a gelen Bulgar turistler, ilaç almak için eczanelerin önünde kuyruk oluşturdu. Turist rehberi Aleksandrina Genova, "Buradan aldığımız ilaçlar Bulgaristan’da yok. Olsa da Türkiye’de daha ucuza alıyoruz" dedi.
Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle Bulgaristan yurttaşları, hafta sonunu Türkiye’de geçirmeye devam ediyor. Bulgar turistler, Edirne’nin ardından Tekirdağ’a da ilgi göstermeye başladı. Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesine tur otobüsü ile gelen Bulgar turistler, 1 Bulgar levasının 8 TL'yi geçmesi nedeniyle şehirde alışveriş yaptı. Şehirdeki eczanelerin önünde kuyruk oluşturan turistler, tıbbi ve bitkisel ilaçlar aldı.
"TÜRKİYE’DE DAHA UCUZA ALIYORUZ"
Turist rehberi Aleksandrina Genova, şunları söyledi:
"Türkiye’ye hem gezi hem alışveriş için geldik. Üç günlük bir ulusal bayramımız vardı, Siesta Bayramı. Üç gündür Tekirdağ’dayız, buradan ilaç aldık. Bizim ülkemizde bu ilaçlar yok. Türkiye’yi, doğayı ve insanları çok seviyoruz. Burada ilaçlar bizim ülkemizden daha ucuz. Ama buraya gelmemizin tek nedeni ilaç almak değil hem gezi hem de alışveriş yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye’den baklava da alıyoruz. Bulgarlar, Türkleri çok seviyorlar. Buradan aldığımız ilaçlar Bulgaristan’da yok. Olsa da Türkiye’de daha ucuza alıyoruz. Türkler ile Bulgarlar aynı zamanda birbirlerine çok benziyor."
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