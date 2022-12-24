Bulgaristan sınırında erkek cansız bedeni bulundu

24 Aralık 2022 Cumartesi, 19:00

Sınırdaki Ahmetler köyü yakınlarında ormanda hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde göçmen olduğunu değerlendirdikleri kişinin ilk belirlemelere göre donarak öldüğünü tespit etti.

Üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden, savcı incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.