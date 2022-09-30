Bunalıma girip minareye çıktı, ikna sonucu aşağı indi
Sivas’ta annesinin ölümünün ardından bunalıma giren kişi yapımı devam eden minareye çıktı. Polisler tarafından ikna edilen kişi minareden indirildi.
Edinilen bilgilere göre; Sivas’ta bir süre önce annesi ölen E.E. (40) girdiği bunalımdan çıkamayınca şehir merkezinde yapımı devam etmekte olan Merkez Camisi'nin yarım haldeki minaresine çıktı.
Minarenin tamamlanan 2. şerefesine kadar çıkan E.E., inşatta çalışan işçiler tarafından fark edilince durum emniyet güçlerine bildirildi. Polis memurları yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmaları neticesinde E.E.’yi minareden indirmeyi başardı. E.E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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