Bunun adı doğa katliamı! İşte Akbelen'in son hali...

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı, Limak ve İC IÇTAŞ'ın işlettiği santral için talan edilmeye devam ediyor. Son olarak Akbelen'in son hali kameralara yansıdı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2023 - 07:22
Bunun adı doğa katliamı! İşte Akbelen'in son hali...
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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi’ndeki Akbelen Ormanı'ndaki doğa katliamına karşı direniş sürüyor.

Akbelen ormanlarındaki ağaç katliamı beşinci gününde de devam ediyor. Köylüler ve çevre aktivistleri ağaç kesimini insan zinciri oluşturarak protesto ediyor.

HALKA BİBER GAZLI, COPLU, TOMA'LI MÜDAHALE

Jandarma, yıkım ekipleri, TOMA ve polis eşliğinde ormana girip ağaçları katletmek isteyenlerin karşısına dikilen halka biber gazı, cop ve tazyikli su ile müdahale ediliyor.

Kolluk kuvvetlerinin eşliğinde ağaç katliamına başlayan şirket ekiplerine karşı köylüler direnişlerini sürdürüyor.

ORMANIN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Ağaç katliamının boyutu her geçen gün ağırlaşırken; son olarak Akbelen Ormanı'nın son hali de ortaya çıktı.

Gerçek Gündem'in haberine göre; tahrip edilmiş orman kameralara yansıdı...

İşte Akbelen'in son hali...


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