BUPAR Araştırma Şirketi, İstanbul’da seçmenin nabzını tuttu: İmamoğlu farkı açıyor

04 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

Bupar Araştırma Şirketi, yerel yönetimlere ilişkin olarak Cumhuriyet’e özel anket yaptı. Çalışmanın ilk ayağını İstanbul oluşturdu. Araştırma kapsamında, 15-25 Mart 2022 tarihleri arasında, İstanbul’un 19 ilçesinde 17 yaş üstü yurttaşlarla görüşüldü. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı (İBB) yüzde 54 oy ile kazanan Ekrem İmamoğlu’na desteğin arttığı ortaya çıktı.

Yurttaşlara, “CHP’den Ekrem İmamoğlu, AKP’den Binali Yıldırım tekrar seçime girse kime oy verirsiniz” diye soruldu. Yurttaşların yüzde 57.6’sı “İmamoğlu”, yüzde 39.5’i “Yıldırım” yanıtını verdi. Yüzde 2.9 ise “Fikrim yok” dedi.

BUPAR Araştırma Şirketi Başkanı Erdal Akaltun anket sonucuna ilişkin “CHP’nin, İBB seçimi bugün tekrar yapılsa oy farkının artacağı görülmekte. AKP’nin ülke genelindeki oy kaybı İstanbul’da da devam etmekte” dedi.

Ankette, “İmamoğlu başarılı mıdır” sorusu da yer aldı. Katılımcıların yüzde 69.6’sı “Evet”, yüzde 19.8’i “Hayır”, yüzde 6.8’i “Ne başarılı ne değil” dedi. Yüzde 3.8 ise fikir belirtmedi. Katılımcılara, “Bir belediye başkanı olarak Ekrem İmamoğlu’na güveniyor musunuz” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 79.5’i “Evet”, 14.6’sı “Hayır”, yüzde 5.9’luk kesim “Fikrim yok” dedi. Katılımcılara İBB seçimiyle ilgili düşünceleri de soruldu. Seçmenlerin yüzde 48.7’si “Ekrem İmamoğlu’na oy vermiş olmaktan pişman olmadığını” dile getirdi. Yüzde 14.8’lik kesim “İmamoğlu’na oy vermediğini ancak kazanmış olmasından memnun olduğunu” söyledi. Yüzde 4.7, “Pişmanım”, yüzde 25.4, “Oy vermedim, İmamoğlu’nun kazanmış olmasından memnun değilim”, yüzde 6.4 de “Fikrim yok” dedi.

“Ekrem İmamoğlu’nun en beğendiğiniz özellikleri nelerdir?” sorusuna katılımcıların yüzde 35.1’i, “Aykırı değil, toplum değerleriyle çatışmıyor”, yüzde 34.5’i “Genç, dinamik, enerjik”, yüzde 26.7’si ise “Bizden biri” yanıtını verdi.

"KAYGI ARTIK BİTTİ"

BUPAR Araştırma Şirketi Başkanı Akaltun anket sonucunu şöyle değerlendirdi:

“İstanbullular geçen üç yılda hayal kırıklığı yaşamamış. 25 yıl sonra yerel yönetim değişikliği kısmen kaygı yaratsa da geçen üç yılda yurttaşların bu kaygıdan uzaklaştığı söylenebilir. Ülkemizdeki nüfusun yüzde 18.7’sinin yaşadığı İstanbul aslında Türkiye’nin bir prototipidir.”