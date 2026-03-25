Burak Elmas'ın hayatı araştırılıyor. Ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında Fikret Orman, Güzide Duran, Hakan ve Kerim Sabancı, Didem Soydan ile Burak Elmas'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Hande Erçel'in yurt dışında olduğu öğrenildi. Peki, Burak Elmas kimdir, eşi kim? Burak Elmas ne iş yapıyor? Burak Elmas neden gözaltına alındı?

BURAK ELMAS KİMDİR?

Burak Elmas 19 Mart 1974 yılında İstanbul'da doğdu. 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan seçimlerde 1541 oy alarak Galatasaray'ın 38. başkanı seçilmiştir. Kulüp tarihinin en genç başkanlarından biri olarak bilinir.

Galatasaray bünyesindeki ilk görevini 1997 yılında, 23 yaşındayken PAF takımı sorumlusu olarak almıştır. Daha sonra Faruk Süren ve Özhan Canaydın dönemlerinde yönetim kurulu üyeliği ve futbol şube sorumluluğu görevlerinde bulunmuştur.

Avusturya Lisesi mezunudur ve University of Denver'da Finans ve Pazarlama eğitimi almıştır. Sezginler Holding, Godiva Investment ve Yıldız Holding gibi büyük kurumlarda üst düzey yöneticilik (CEO) ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

BURAK ELMAS'IN ÖZEL HAYATI

İş insanı Sezgin Elmas'ın oğludur ve baba tarafından aslen Giresunludur. Eski Galatasaray başkanlarından Faruk Süren'in damadıdır; Yelda Süren ile evli olup iki çocuk babasıdır. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

ŞUBAT AYINDA EŞİNDEN AYRILMIŞTI

Galatasaray’ın 30. Başkanı Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas ile 38. Başkanı Burak Elmas yollarını ayırdığı iddia edilmişti. 25 yıl evli kalan çiftin boşanma işlemini tek celsede anlaşmalı olarak sonlandırdığı belirtilmişti.

BURAK ELMAS NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, eski manken ve sunucu Güzide Duran, model Didem Soydan, iş insanı Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı