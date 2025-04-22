Burak Yapı Sitesi davasında kamu görevlileri için bilirkişi raporu talebi

Yayınlanma: 22.04.2025 - 09:39

Güncelleme: 22.04.2025 - 09:41

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 12 kişinin hayatını kaybettiği Burak Yapı Sitesi davasının yedinci duruşması görüldü. Mahkeme, kamu görevlileriyle ilgili Atatürk Üniversitesi'nden kusur raporu alınmasına hükmederek dosyayı bilirkişi heyetine gönderdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

DOSYA BİLİRKİŞİ HEYETİNE GÖNDERİLDİ

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 12 kişinin hayatını kaybettiği Burak Yapı Sitesi davasının yedinci duruşması görüldü. Mahkeme, kamu görevlileriyle ilgili Atatürk Üniversitesi'nden kusur raporu alınmasına hükmederek dosyayı bilirkişi heyetine gönderdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'ın Merkez ilçesi Yeni Mahallesi'nde bulunan Burak Yapı Sitesi'nin A bloku yıkıldı, B bloku ise ağır hasar aldı. A blokta 11, B blokta ise 1 kişi yaşamını yitirdi; iki blokta toplam 5 kişi de yaralandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Kazim Oğuz ve Selçuk Sarıkaya, şantiye şefi Metin Bekir Sarıkaya, statik proje müellifi Sercan Güçlü, yapı denetim yetkilisi ve statik proje ile uygulama denetçisi Serdar Selçuk Aygül, yapı denetim yetkilisi Yusuf Kızılet, uygulama denetçisi Mehmet Öztürk ile kontrol elemanları Fatma Zehra Kızılet ve Sertaç Kılınç ile binanın inşa edildiği dönemde Adıyaman Belediyesi'nde görev yapan Bekir Bilgin (Yapı Kontrol Müdürü), Ferhat Bülent Özer (eski Yapı Kontrol Müdürü), Fahri Yılancı (jeoloji mühendisi), Ferhat Kıran (tekniker) ve Bilal Elçi'ye (Belediye personeli) yönelik açılan davanın birleştirilmesine karar verdi.

Burak Yapı Sitesi'nin yedinci celsesi geçen günlerde Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya müştekiler, tutuksuz sanıklardan şantiye şefi Metin Bekir Sarıkaya ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, "yerine getirilemeyen ara kararların ikmali için işlem ifası kamu adına talep ve mütalaa olunur" dedi.

DAVA 2 EKİM'DE

Mahkeme heyeti, kamu görevlileriyle ilgili Atatürk Üniversitesi'nden kusur raporu alınmasına karar vererek dosyayı bilirkişi heyetine gönderdi ve duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.